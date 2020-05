Fél óra alatt mindenkit elér egy svédasztalos étteremben a koronavírus

Egyszerű, ugyanakkor rettentő szemléletes kísérlettel mutatta be a japán közmédia a nézőknek, hogy egyetlen koronavírusos beteg mekkora problémát okozhat egy svédasztalos étkezésnél. A kísérlettel részben az óceánjárókon, illetve a szállodákban is található reggeliző, ebédlő és vacsorázó helyeket modellezték, rámutatva, hogy egy gyors étkezés is elég arra, hogy bárki megfertőződhessen.

A koronavírust egy UV-fényben világító festék helyettesítette, a kitalált vírusgazda a tenyerébe köhögve kezdte meg az étkezést, majd fél órát kapott minden résztvevő, hogy vele együtt jól lakjon.

A vírus, vagyis az UV-festés ennyi idő alatt minden étkezőre kezén megjelent, többen az arcukat is összekenték vele.

A normál lámpák le-, az UV-lámpák felkapcsolásával az is kiderült, hogy – nem meglepő módon – a sokak kezében megforduló eszközök, kancsók, ételszedő csipeszek és kanalak terjesztették a vírust, vagyis ezek cseréje, tisztítása lehet a megoldás a terjedés megfékezésére.

via 444