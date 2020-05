3 gyerek is belehalt New Yorkban a koronavírussal összefüggésbe hozott rejtélyes betegségbe

Már legalább három gyerek halála köthető az elmúlt napokból New Yorkban ahhoz a rejtélyes, a koronavírussal összefüggésbe hozott betegséghez, amivel több tucatnyi gyerek került kórházba a héten az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában – közölte New York állam kormányzója, Andrew Cuomo szombaton.

Cuomo közlése szerint New Yorkban már 73-ra nőtt a rejtélyes betegség miatt ápolt gyerekek száma. A betegek nem légúti fertőzés jeleit mutatják, hanem egyéb gyulladásos betegségekét. A 2-15 év közötti páciensek közül soknak lett pozitív a koronavírustesztje, illetve rendelkeznek koronavírus-ellenes antitestekkel.

A tünetek között gyakori a magas láz, a toxikussokk-szindrómára utaló tünetek, de a nyirokcsomók duzzanatához vezető Kawasaki-betegségről is érkezett feljegyzés. Azt, hogy a rejtélyes betegségnek, ami a szívbe is eljuttathatja a gyulladást, van-e köze a koronavírushoz, már a WHO is vizsgálja.

Cuomo szombaton arról beszélt, hogy az amerikai járványügyi hivatal (CDC) arra kérte az állam vezetését, hogy segítsenek a betegség diagnosztizálásához szükséges kritériumok listázásában, hogy az ország többi kórházában is kiszűrhessék a gyanús eseteket.

Korábban már a brit gyermekgyógyászok is jelentették, hogy az új koronavírus és a Kawasaki-betegség megnövekedett gyakorisága között összefüggés lehet, és hasonló esetekről számoltak be Spanyolországból és Olaszországból is.