Minszket nem érdekli a koronavírus, 14 ezer ember volt a katonai parádén

Európában egyedül Fehéroroszországban zajlik még a sportélet, emiatt ez a futballbajnokság olyan népszerű külföldön, mint még soha. Csakhogy egyre több futballista szólal fel a helyzet ellen a járvány terjedése közben, és a szurkolók is bojkottba kezdtek. A lelátókon drukkereket ábrázoló bábuk jelentek meg.

Fehéroroszország nem nagyon hagyja zavartatni magát a koronavírus-járványtól, a távolságtartást felülírva több mint tízezren vettek részt a Győzelem Napján rendezett katonai parádén Minszkben. Idős veteránok is ott ültek a sorokban.

A fehérorosz elnök, Alekszender Lukasenka eddig is különutasnak számított Európában, ő akkor is templomba ment, amikor az egyházak kérték, hogy zárassák be a azokat, és az ország futballbajnoksága sem állt le, ráadásul nézőkkel megy. Lukasenka korábban pszichózisnak nyilvánította a többi ország korlátozó intézkedéseit, a járvány ellenszerének pedig a vodkát és a szaunát tartotta.

A második világháború lezárását ünneplő Győzelem Napjával kapcsolatban is kérlelhetetlen volt, hiába indítottak petíciót a megtartása ellen. Kritikusainak a parádén tartott beszédében is odaszúrt. „Jobb állva meghalni, mint térden állva élni. Ebben az őrült, rendezetlen világban lesznek emberek, akik kritizálnak minket ennek a szent ünnepnek az időzítése és helyszíne miatt. De azt mondom nekik, mint ember az embernek, ne siessenek következtetéseket levonni, és főleg ne igyekezzenek elítélni minket, a győzelem leszármazottait. Nem csinálhattuk másként, nem volt más választásunk. Ha lett volna választásunk, akkor is ugyanígy csináltuk volna."

A parádén a beszámolók szerint háromezer katona és 11 ezer néző vett részt, a felvételek alapján alig valaki viselt maszkot, és több veterán katona is kiült a nézők közé.

Újabb tízezer orosz fertőzött egy nap alatt

Oroszországban egy nap alatt 10 817-tel 198 676-ra nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma a szombaton közölt hivatalos adatok szerint, az új esetek 40,7 százaléka tünetmentes.

Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) rámutatott, hogy május 3. óta a növekmény minden nap meghaladta a 10 ezret (csütörtökön elérte a 11 231 főt), de a terjedési együttható csökken, százalékosan már kevesebb ember fertőződhet meg, mint korábban. Ez az együttható most 1,06. Ez pedig a legalacsonyabb a járvány kezdete óta.

A Roszpotrebnadzor ajánlásainak értelmében a régiók akkor térhetnek majd át a járványügyi korlátozások feloldásának első szakaszára, ha ez a mutató nem haladja meg az 1-et.

Oroszország 85 régiója közül szombatra 30-ban regisztráltak ezernél több fertőzést. A halálozások száma országos szinten 104-gyel 1827-re, a gyógyulásoké pedig 5308-cal 31 916-ra nőtt.

Moszkvában az ismertté vált fertőzések száma 5667-tel 104 189-re, a halottaké 54-gyel 1010-re, a gyógyultaké pedig 2520-szal 12 279-re emelkedett. A terjedési együttható a fővárosban valamivel kevesebb mint 1,06.

Ukrajnában gyorsan terjed a járvány

Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, harmadik napja ötszáz fölött van az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma, és viszonylag sok az áldozatok száma is.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szokásos napi online sajtótájékoztatóján arról tájékoztatott, hogy szombatra egy nap alatt 515 új esettel 14 710-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A halálos áldozatoké 15-tel 376-ra emelkedett, míg eddig 2909-en gyógyultak fel a betegségből, közülük 203-an az elmúlt napban.

Az országban eddig már 2854 egészségügyi dolgozó fertőződött meg koronavírussal, közülük 96-an az elmúlt napban.

A két legfertőzöttebb terület változatlanul Csernyivci megye 2179 azonosított fertőzöttel és 70 halálesettel, a második helyen Kijev áll 1771 fertőzéses esettel és 34 elhunyt beteggel. Kárpátalja megyében jelenleg 678 fertőzöttet és 15 elhunytat regisztrált az egészségügyi minisztérium.

Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester egy tévéinterjúban elmondta, hogy a tervek szerint május 11-től újra megnyitják a köztereket, továbbá számos kis- és középvállalkozás szigorú biztonsági szabályok betartása mellett újra működhet, a bevásárlóközpontok azonban egyelőre még zárva maradnak, és a metró sem fog még járni. Figyelmeztetett arra, hogy a korlátozások fokozatos feloldására készülnek, de ha újra kitörést tapasztalnak a fertőzés terjedésében, ismét szigorítaniuk kell.

(Borítókép: Nézők a mai katonai parádén Minszkben. Fotó: Vasily Fedosenko / Reuters)