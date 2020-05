Johnson: Ez még nem a teljes nyitás ideje

Boris Johnson brit miniszterelnök bejelentette, hogyan képzelik egy Nagy-Britanniában a következő hetek rendelkezéseit az országban.

A miniszterelnök háromlépcsős tervet vázolt fel "az ördögi kórral" szemben a vasárnap esti videóüzenetében.

Johson elmondta, hogy eddig arra kérték a briteket, hogy dolgozzonak otthonról ha tudnak, és csak akkor menjenek dolgozni, ha muszáj. Most arra kérik őket, hogy ha lehet, aki nem tud otthonról dolgozni (például az építő-, vagy feldolgozóiparban dolgozók), az menjen be, de próbálja meg kerülni a tömegközlekedést, menjen autóval, vagy még jobb: gyalog vagy kerékpárral. Növelni fogják a korlátozások megszegéséért járó pénzbüntetést, de mostantól szabadon lehet a parkokban üldögélni, autóval közlekedni, aktív testmozgást végezni a szabadban, természetesen a távolságtartási rendelkezések betartásával.



Johnson elmondta, hogy folyamatosan figyelni fogják a fertőzését változását, és ha minden jól megy, június 1. után talán elkezdődhet a boltok újranyitása és az általános iskolások visszatérhetnek az iskolákba.



A rendszer harmadik lépése lehet az, hogy július elején megnyitnak az éttermek, mozik, és egyéb szolgáltatások. Johnson szerint a következő napokat a tudományos adatok fogják meghatározni, de még így is van sok dolog függőben. Johnson azt is megerősítette, hogy kötelező lesz a kéthetes karantén azoknak, akik az országba érkeznek, beutazásnál kötelező lesz 14 napra egy magánszállás címét megadni.

Johnson korábban, vasárnap délelőtt arra kérte a briteket, hogy "maradjanak éberek", ami egy tudatos váltás volt a királyság eddig használt, "maradjanak otthon"-irányelvétől. A BBC szerint az Anglián kívüli országok a vasárnapi újságokból értesültek a szlogenekből, a walesi egészségügyi miniszter szerint semmilyen egyeztetés nem volt az új kommunikációról. Robert Jenrick önkormányzatokért felelős miniszter úgy magyarázta az éberséget, hogy ez is azt jelenti, hogy az ember inkább maradjon otthon, de legyen éber, amikor elhagyja az otthonát, és meg kell tartania a megfelelő távolságot a többiektől.

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök odáig elment, hogy arra kérte a briteket, Skóciában ne is adják az új kampányt az országban, és a skótok változtatás nélkül inkább maradjanak otthon.

Jenrick már korábban bejelentette, hogy Johson egy ötlépcsős, színkódolt rendszert fognak bevezetni a járvány figyelésére, ahol az országok egyes területei a fertőzés súlyosságától függően 1-es, zöld szinttől az 5-ös, vörös szintig fognak terjedni a besorolások. Ezek a szintek fogják majd jelezni, hogy az adott területen a kormány milyen intézkedéseket vezet be. Ez a rendszer lesz az, ami a brit kormány rendelkezéseit meg fogja majd határozni a következő hetekben.

A teljes szlogen így hangzik:

Maradj éber, kontrolláld a vírust, ments meg életeket.

A vasárnapi adatok szerint az Egyesült Királyságban összesen 215 260 koronavírusos esetet regisztráltak, és eddig 31 855-en haltak meg a vírustól. A gyógyultak számát nem teszi közzé a brit egészségügy.

Boris Johnson kabinetjének rendelkezéseiről, valami a koronavírus brit terjedéséről itt írtunk hosszabban.