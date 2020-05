Koronavírusos fedősztorival ölt a floridai feleséggyilkos

Amikor a koronavírus miatt a fél világ otthon ül, és tömegek életéből tűnt el átmenetileg a személyes találkozás a családdal, barátokkal, munkatársakkal, hiába csökken általánosságban a bűncselekmények száma, a családon belüli erőszak erősödik, és várható volt, hogy lesznek olyan bűnözők, akik megpróbálják kihasználni – ha másra nem, időnyerésre – a járványhelyzet extrém életkörülményeit. A rendőrség gyanúja szerint egy ilyen bűneset játszódott, majd lepleződött le nemrég a floridai Jupiter közelében, Abacoában.

Csütörtökön született meg a döntés arról, hogy kiadja Floridának az ügy gyanúsítottját, David E. Anthonyt Új-Mexikó, ahol a 43 éves férfit március 31-én elfogták. A férfit a felesége, Gretchen Anthony meggyilkolásáért vonják felelősségre, bár a holttest – egyelőre – nem került elő.

Hogyan játszhat a koronavírus-járvány egy gyilkos kezére?

Milyen szerepe lehet egy husky kutyának a bűntény megoldásában? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

A pár 2015 tavaszán házasodott össze, de 2020-ra a kapcsolatuk megromlott. Február 28-án válásért folyamodtak, beadták a papírokat, és külön is éltek már. Gretchen Anthonyval március 20-án, pénteken találkoztak utoljára kollégái a munkahelyén, úgy emlékeztek rá, hogy vidám volt aznap, majd később még az otthonánál, az abacoai Sunshine Drive-on is látta valaki. Utána azonban csak furcsa sms-ek formájában kaptak hírt felőle a szerettei: családtagok, barátok, összesen legalább négy ember.

Az asszony telefonjáról küldött üzenetek napokon át, kitartóan érkeztek. Arról volt bennük szó, hogy Gretchen elkapta a koronavírust, súlyos az állapota, karantén alatt van. Az sms-ek szerint először a jupiteri kórházba került, majd onnan átvitték az amerikai járványügyi hivatal (CDC) Belle Glade-i központjába.

Az édesanyja március 26-án azt olvashatta a lánya telefonjáról jött sms-ben, hogy Gretchen lélegeztőgépre kerül. Ez volt az a nap, amikor Gretchen Anthony szerettei a rendőrséghez fordultak, hogy jelentsék az 51 éves nő eltűnését.

Hiába próbáltak ugyanis érdeklődni utána a jupiteri kórházban, ott nem tudtak ilyen nevű betegről, és a nő főnöke azt is kiderítette, hogy a biztosításával semmiféle ellátást nem vettek igénybe. Gyanúsnak találták, hogy Gretchen szokásától eltérően nem osztotta meg többé ismerőseivel a mobilja segítségével az aktuális tartózkodási helyét, és az sms-ek nyelvezetében is volt valami fura.

Az egyik tanú, aki a házaspár mindkét tagját ismerte, de elsősorban a férj barátja volt, azt is meg tudta fogalmazni magában, hogy a szóhasználat nem Gretchenre, hanem valójában kire vall: David Anthonyra. Hamarosan az is kiderült, hogy az sms-ekben írtakkal ellentétben Belle Glade-ben nincs CDC-központ, és a kórházi protokollnak egyébként sem felelne meg ez az eljárásrend.

A családtagokban az az aggodalom is hamar felmerült, hogy David Anthony bánthatta Gretchent, mert a férjtől nem volt idegen az erőszak. Napokkal az asszony eltűnése előtt volt egy komoly összetűzése a rendőrséggel is.

Fotó: The Jupiter Police Department / Facebook David Anthony fekete, 2016-os Nissan Frontier autója

Az eset március 14-én késő este történt az óceánparton. Egy rendőrjárőrnek feltűnt a gyanúsan viselkedő férfi, aki egy csapat kamaszlány körül ólálkodott, és dőlt róla az izzadtság. Észrevette azt is, hogy a férfi kocsijának a rendszámtáblája meg van buherálva, fekete ragasztószalagot tettek rá, amitől a 6-os számjegy 8-asnak látszott. Amikor a rendőrök kérdőre vonták Anthonyt, az azt felelte, hogy biztos a 12 éves nevelt lánya műve a dolog, ő szokott ragasztóval játszani. A férfi nem követte a rendőri utasításokat, a tiltás ellenére megpróbált benyúlni a kocsijába valamiért, amitől a helyzet eszkalálódott, ideges ordítozás kezdődött.

Az incidensről a média megszerezte az egyik rendőr testkamerájával felvett videót is. Amikor megpróbálták letartóztatni, Anthony rácsapta a kocsiajtót az egyik intézkedő rendőrnő karjára. A vége az lett, hogy őrizetbe vették a hatósággal szemben tanúsított erőszakos ellenszegülés miatt, és csak napokkal később, nagyjából 1 millió forintnak megfelelő óvadék ellenében szabadult.

A rendőrség március 26-án elkezdett nyomozni Gretchen Anthony eltűnési ügyében.

Kimentek házkutatást tartani a nő otthonához, és az egyik szomszéd rögtön azzal fogadta őket, hogy csak nem az előző szombat hajnali incidens miatt jöttek-e. Kiderült, hogy a szomszéd március 21-én hajnali 6 óra körül vérfagyasztó női sikolyt hallott Gretchen Anthony udvara vagy garázsa felől, és kivette a következő szavakat is: „Ne, ne, ez fáj!”.

A sikítást egy másik szomszéd is hallotta. A házkutatáskor a rendőrök vörös foltokkal szennyezett törülközőket találtak, apróbb vércseppek látszottak a hálószoba falán, üvegszilánkok hevertek a földön, és nagy fehérítőfoltok borították a garázs padlóját. Március 23-án, hétfőn azt is megfigyelte az egyik szomszéd, hogy mintha nagyban takarítana valaki Gretchen Anthony garázsában, az ajtó alatti résen víz és tisztítószer keveréke csordogált ki. Tanúk látták, de térfigyelő kamera is rögzítette, hogy a kérdéses napokon arra járt David Anthony fekete, 2016-os Nissan Frontier autója.

A férfit az ő saját szomszédja március 24-én látta utoljára, akkor David Anthony fogta a kutyáját, és bejelentette, hogy Costa Ricára költözik. Végül az otthonától jó 3000 kilométerre, az új-mexikói Las Crucesben fogták el az utcán, sajtóhírek szerint épp a kutyáját sétáltatta. A rendőrség egyelőre nem közölte, pontosan hogyan bukkantak a nyomára.

A nyomozók legnagyobb problémája most az, hogy – bár meg vannak győződve arról, hogy gyilkosság történt – Gretchen Anthony holtteste egyelőre nincs meg.

Az autóját, sötétkék Mini Cooperét megtalálták a jupiteri kórház parkolójában, az első ülésen ott hevert a kézitáskája. A házába magukkal vittek a rendőrök egy olyan kutyát, ami képes kiszagolni, ha valahol holttest volt korábban. A kutya bejelzett az asszony házában, és riasztott az a másik rendőrkutya is, amelyiknek a férfi Nissan Frontier autóját mutatták meg. Az a kocsi a férfival együtt került meg, Új-Mexikóban.

A nyomozásban nagy jelentősége lehet még ennek a kocsinak és David Anthony husky kutyájának is. A rendőrök azt gyanítják, hogy a férfi az autójával vihette el az áldozat holttestét oda, ahol elrejtette. A lakossághoz fordultak segítségért, meg szeretnék találni azokat, akik esetleg látták a kocsit a kérdéses, március 21. és március 31. közti időszakban. Anthony fel-feltette a floridai áramszolgáltató mágneses jelét a kocsija oldalára, és könnyen lehet, hogy miközben valami közterületen parkolt, felállította a kocsin hurcolt sátrat is, és azt a látszatot keltette, mintha az alatt a vállalat munkatársai végezték volna a munkájukat. A kutya felismerése a beazonosításban segíthet, mivel a gyanúsítottnak szokása volt mindenfelé magával vinni a huskyt. Aki a fekete járművet és a kutyát is látta, valószínűleg Anthonyt látta.

Arról a nyomozóknak van némi információjuk, merre járt David Anthony, miután elhagyta a lakhelyét. Március 25-én Gretchen Anthony mobiltelefonja a cellainformációk szerint Pensacola közelében volt, és pont innen jelentkezett egy tanú, akinek a férj megpróbált eladni egy zacskónyi női ékszert. Ez a tanú nem kötött vele üzletet, de aztán március 30-án megkereste a rendőrséget egy másik pensacolai ember, aki március 25-én ékszert vásárolt David Anthonytól. Csekkel fizetett, amit a férfi később be is váltott.

A vevő szerint Anthony azt mesélte neki, hogy az ékszerek az édesanyjáéi voltak, aki COVID-19-ben hunyt el nemrég.

A koronavírus nemcsak a férj hazugságainak mibenlétére volt hatással, hanem arra is, ami vele a letartóztatása után történt és történik. Az első 14 napot elkülönítőben kellett töltenie a járványhelyzetben bevezetett protokoll miatt.

Miután csütörtökön egy rövid telefonos meghallgatás keretében megszületett a döntés Új-Mexikóban Anthony kiadásáról, a floridai illetékes hatóságoknak meg kell szervezniük a férfi hazaszállítását, de a feladatot kissé megbonyolítják a koronavírus miatt bevezetett utazási korlátozások. Anthony a bíróság előtt ráadásul kérelmezte, hogy az utaztatásakor legyenek tekintettel két méteres magasságára, illetve korábbi váll- és térdsérüléseire. A bíró utasította a floridaiakat, hogy tegyenek így. A hazautaztatást várhatóan a hónap végére fogják tudni megoldani.

Cikkünk elsősorban a jupiteri rendőrkapitányság közleményei, valamint a Palm Beach Post és CBS12 cikkei alapján készült.

(Borítókép: David E. Anthony és Gretchen Anthony. Fotó: The Jupiter Police Department / Facebook)