Gócpont lett a dél-koreai bulinegyedből

Egy héttel elhalasztják Dél-Koreában az iskolák tervezett újranyitását, mert felmerült annak a veszélye, hogy ismét berobbanhat a koronavírus-járvány, miután egy fertőzött fiatal néhány napja Szöul népszerű bulinegyedében mulatott, és több tucat embernek továbbadta a vírust, írja az MTI.

Az oktatási minisztérium hétfőn jelentette be, hogy a végzős középiskolások május 20-án, a fiatalabb diákok pedig ezután, fokozatosan térhetnek vissza az iskolába. Dél-Koreában márciusban kezdődik az új iskolaév, de idén ezt a járvány miatt több alkalommal is elhalasztották, és áttértek az internetes távoktatásra.

Május 6-án lépett életbe a kijárási korlátozások lazítása Dél-Koreában, és ezt követően jelentették be az iskolák fokozatos újranyitását is. Azonban gyorsan keresztülhúzta a tervet, hogy egy 29 éves férfi koronavírustesztje pozitív lett, aki május első napjaiban az éjszakai életéről híres szöuli Itevon városnegyedben több szórakozóhelyen is járt, és ott több embert megfertőzött.

Hétfőre már 86-ra emelkedett azoknak a fertőzötteknek a száma, akiknek esete ehhez a férfihoz köthető: 63 ember a szórakozóhelyeken került vele kapcsolatba, valamint további 23 családtag és ismerős is megfertőződött ezután.

Szombaton felszólították a szöuli bárokat és éjszakai klubokat, hogy zárjanak be, mert a dél-koreai hatóságok attól tartanak, hogy máskülönben beindulhat a járvány második hulláma az országban, írja a CNN.

Ha Szöul elesik, akkor az ország is elesik. A következő két-három nap kritikus lesz

– mondta Pak Vonszun, a város főpolgármestere, aki felszólította a szórakozóhelyekre gyakran járókat, hogy teszteltessék magukat.

Dél-Koreában 10 909-en fertőződtek meg a koronavírussal, 9632-en már felépültek a betegségből, 256-an viszont meghaltak a vírus szövődményei miatt.