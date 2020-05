A karantén ellen tüntettek, majd 70-nél is többen kapták el a vírust

Áprilisban Wisconsin állam fővárosában, Madisonban legalább 1500-an tüntettek a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen. Közülük most több mint 70 embernél mutatták ki a fertőzést, írja a helyi WBAY csatorna oldala.

Az egészségügyi misztérium szóvivője, Elizabeth Goodsitt elmondta, hogy amikor diagnosztizálnak egy beteget, megkérdezik tőle, hogy volt-e valamilyen nagy tömegrendezvényen; ugyanakkor az április 24-i tüntetést eddig nem sorolták az ilyen események közé, és nem is kérdezték róla a fertőzötteket.

Április 7-én Wisconsinban a járványhelyzet ellenére is megtartották az előválasztást, és a kijárási korlátozások dacára is több százezren vonultak az urnákhoz, a fertőzöttek közül 67-en is elmentek aznap választani.

A tüntetésre egyébként nem adott engedélyt a rendőrség, mert az ellentétes volt a járvány miatt bevezetett „maradj otthon” rendelkezéssel. A résztvevők közül többen nem tartották be a másfél méteres, biztonságos távolságot, és sokan nem viseltek védőeszközöket sem. A korlátozások május 26-án járnak le Wisconsinban. Az állami egészségügyi hivatal adatai szerint április 26-a óta 1986 új beteget diagnosztizáltak az államban, közülük 72-en vettek részt a demonstráción.