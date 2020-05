Nem vonul karanténba Mike Pence alelnök

Közvetlen munkatársa koronavírusos, mégsem megy karanténba az Egyesült Államok alelnöke. Mike Pence tesztje azóta többször negatív lett, így a korábbiak szerint dolgozik tovább, de követi a Fehér Ház egészségügyi szolgálatának utasításait - írta a CNN. Az alelnök sajtósánál, Katie Millernél pénteken mutatták ki a koronavírust.

Miközben az alelnök továbbra is részt vesz megbeszéléseken, és hétfőn is megjelenik a Fehér Házban - jellemzően maszk nélkül, ahogyan Donald Trump - a járványügyért felelős csoport több tagja, köztük Anthony Fauci is részleges vagy teljes karanténba vonul, miután kiderült, hogy egy koronavírussal fertőzött személlyel voltak érintkezésben - azaz, mint pénteken kiderült, Katie Millerrel. Igaz, Fauci esetében kifejezetten csekélynek tartják az esélyét annak, hogy fertőzött lenne.

Faucin kívül karanténba vonult vasárnap Robert Redfield, a járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója és Stephen Hahn, az élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) vezetője is.

Pence munkarendjének fenntartása egybevág a Fehér Ház hozzáállásával a járványhoz, amelynek ellenére arra sürgeti a kormányzókat, hogy kezdjék meg a fokozatos újranyitást az államokban.