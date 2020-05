Új rekord: 58 napja nem volt halálos gázolás New Yorkban

A koronavírus-járvány kevés örömteli híre közé tartozik, hogy New Yorkban új rekord született: már 58 egymást követő napja nem volt halálos gázolás a városban, írja az ABC News. Erről Polly Trottenberg, a New York City Department of Transportation munkatársa számolt be a városi tanács közlekedési bizottságának.

Ez az 58 egymást követő nap a leghosszabb időszak, ami halálos kimenetelű gázolás nélkül telt el a városban 1983 óta, amióta nyomon követik a gyalogosok halálos baleseteinek alakulását. 51 nap telt el azóta, hogy New Yorkban a járvány miatt bezártak minden nem alapvető fontosságú üzletet, és aki csak teheti, otthonról dolgozik. Emiatt a város éjjel-nappal forgalmas utcái kiürültek, a forgalom jelentősen csökkent.

Polly Trottenberg ennek ellenére arra figyelmeztette a gyalogosokat, hogy továbbra is legyenek körültekintőek, mert néhány autós, kihasználva az üres utcákat, száguldozik a városban.

A tisztviselő szerint a város vezetése továbbra is arra törekszik, hogy New York utcáit minél jobban megnyithassák a gyalogosok és a biciklisek előtt.

Ahogy Bill de Blasio polgármester már korábban bejelentette, New York felszabadít 100 mérföldnyi utcát a járműforgalom alól, ebből negyvenet

már május végére

.