Magyar ápolónő is szerepel a WHO kampányában

Egy magyar ápolónő, Német Franciska is szerepel a WHO ápolókat és szülésznőket bemutató kampányában, írja a Blikk. Mivel 2020 az ápolók és szülésznők éve, az Egészségügyi Világszervezet szeretné az ő munkájukra irányítani a figyelmet. A kampányban a WHO számos országból megszólaltat ápolókat és szülésznőket, akik szakmájuk szépségeiről, kihívást jelentő feladataikról beszélnek.

Német Franciska a Szent János Kórház gyereksebészetén dolgozik, és többek között arról beszélt a kampányban, hogy a megfelelő kommunikáció milyen fontos az ápolók és a szülésznők munkájában. Elmondja, hogy mindig bevonja a betegeket, világosan elmagyarázza, hogy mi fog velük történni. Az életkoruknak megfelelően igyekszik kommukálni és érzelmi támogatást is ad, ha szükséges.

Németh Franciskát a Barátok közt színésznőjeként ismerte meg az ország , aztán kommunikációs igazgató lett, majd pár éve úgy döntött, hogy ápolónőként folytatja. Erről ebben az interjúban beszélt részletesebben az Indexnek.