A bíróság eltörölte a kijárási korlátozásokat Wisconsinban

Az Egyesült Államok Wisconsin államában a legfelsőbb bíróság törölte a demokrata párti kormányzó kijárási korlátozásokra vonatkozó rendeletét – írja az MTI. A helyi médiabeszámolók szerint a döntés után egész Wisconsinban megteltek a megnyitott éttermek és bárok.

Döntésével a wisconsini legfelsőbb bíróság a helyi republikánus törvényhozók álláspontját támogatta, akik többször hangoztatták, hogy az állam lezáratásával a közegészségügyi hatóságok túlterjeszkedtek a hatáskörükön.

Andrea Palm, az állam egészségügyi vezetője Tony Evers demokrata párti kormányzó nevében jelentette be, hogy május 26-ig meghosszabbította a "biztonságosabb otthon" néven bevezetett kijárási korlátozásokat, a legfelsőbb bíróság szerint azonban erre politikai kinevezettként nem volt jogköre.

Palm rendelkezése annak érdekében, hogy az embereket otthon tartsa, megtiltsa az utazásokat és lezárassa az üzleti életet, meghaladja a törvényi felhatalmazását

– írta döntése indoklásában a bírói testület.

A kormányzó a Twitteren azt írta: "csak mert a legfelsőbb bíróság szerint rendben van az újraindítás, ez nem jelenti azt, hogy a tudomány is ezen az állásponton van". Szerinte továbbra is szükség van arra, hogy mindenki otthon maradjon, tartsa be a társadalmi távolságtartás előírásait, és korlátozza az utazásait is. Donald Trump elnök viszont ugyanitt dicsérte a legfelsőbb bírósági döntést. Mint írta, "az emberek élni akarják az életüket".

Wisconsin állam fővárosában, Madisonban történt egyébként, hogy még áprilisban 1500 fős tüntetést szerveztek a korlátozások ellen, és a résztvevők közül több mint hetvenen megfertőződtek.

Más államokban is tiltakoznak

Több amerikai tagállamban is lázonganak az emberek a korlátozások ellen, Wisconsin mellett így van ez például Michiganben, Pennsylvaniában vagy Kalifornia egyes vidékein is. Ezeket az államokat demokrata párti kormányzók irányítják, akik arra hivatkoznak, hogy a járvány esetleges újbóli fellángolása miatt hosszabbítják meg a szigorú intézkedések érvényét. A republikánus politikusok – maga Donald Trump is – azonban úgy vélik, hogy az ország további lezárása több kárt okoz, mint maga a járvány. Republikánus törvényhozók szerint a demokrata párti kormányzók így akarják a novemberi elnökválasztás előtt tovább rontani az ország gazdasági helyzetét, és ezzel Trump újraválasztásának esélyeit is.

Michiganben és Pennsylvaniában a kormányzó keményen lépett fel a tiltakozók ellen. Gretchen Whitmer michigani kormányzó kijelentette, hogy a rendeletet megszegőkkel szemben a törvény erejével lépnek fel, Thomas Wolf pennsylvaniai – szintén demokrata párti – kormányzó pedig büntetőintézkedéseket helyezett kilátásba azoknak, akik megszegik a szigorú előírásokat. Az üzletüket újranyitó kisvállalkozóktól akár a működési engedélyüket is visszavonhatják.

Az Egyesült Államokban a Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint eddig 1 411 466 fertőzöttet azonosítottak, közülük 85 489 fő halt meg. A gyógyultak száma 243 430, a többi 1 082 547‬ főt tartják nyilván jelenleg is fertőzöttként.

Közben csütörtökön a szövetségi munkaügyi minisztérium nyilvánosságra hozta az új munkanélküliségi adatokat. Egyetlen hét alatt csaknem hárommillióval bővült a munkát keresők tábora, jelenleg 36 milliónyi amerikai van munka nélkül. Korábbi bejelentések szerint a jövő hét elejéig legalább 48 tagállamban részlegesen újraindítják a gazdasági életet.