A francia elnök kiakadt a Sanofira, amiért az Amerikának adna először vakcinát

Emmanuel Macron szerint a koronavírus elleni oltóanyagra nem vonatkoznak tisztán a piaci törvények. A francia államfő a Sanofi francia alapítású gyógyszeripari csoportnak üzent, amely jelezte, hogy elsőbbséget ad majd az Egyesült Államoknak, ha sikerül kifejlesztenie a vírus elleni oltást – írja az MTI.

Franciaországban heves vitát váltott ki Paul Hudson, a Sanofi vezérigazgatójának szerdai interjúja, amelyben arról beszélt, hogy ha kifejlesztik a vakcinát, akkor a vállalat elsőként az Egyesült Államokat látja majd el oltóanyaggal, mert ez az ország vállalt részt a kifejlesztés kockázataiból is. A Sanofi ugyanis az új koronavírus elleni vakcina kifejlesztését az amerikai egészségügyi minisztérium egy hatóságának (Barda) a támogatásával és vele együttműködésben végzi.

A nyilatkozat érzékenyen érintette mindazokat, akik a vírus ellen küzdenek, így az elnököt is, aki a jövő hét elején fogadja hivatalában a Sanofi vezetőit – írta közleményében a francia elnöki hivatal.

Az elmúlt hónapok erőfeszítései bebizonyították: elengedhetetlen, hogy az oltóanyag a világ közjavai közé tartozzon, és ne a piac törvényei alá essen

– mondta egy elnöki forrás a francia hírügynökségnek. Az elnöki hivatal szerint azért kell folytatni az erőfeszítést, hogy a pandémiára egy összehangolt és közös válasz szülessen valamennyi szereplő részvételével. Ennek érdekekében fogadja Emmanuel Macron jövő héten a gyógyszergyártó képviselőit, mert "fontos, hogy a Sanofival együtt folytatódjon az előrelépés".

Édouard Philippe miniszterelnök csütörtökön egyeztetett Serge Weinberggel, a Sanofi igazgatótanácsának elnökével. A kormányfő megerősítette: az oltóanyaghoz való hozzáférés mindenkinek biztosított kell, hogy legyen.

A francia kormány nyilatkozatait követően a Sanofi az európai hatóságokra hárította a felelősséget, azt kérve tőlük, hogy legyenek ugyanolyan hatékonyak, mint az amerikai illetékesek.

A Sanofin kívül világszerte több tucat másik cég és kutatólabor is dolgozik a koronavírus elleni vakcinán, de ha meg is lesz a hatékony oltóanyag, megfelelő mértékű gyártási kapacitásra is szükség lesz, hogy kellő mennyiségben elő lehessen állítani. Az Egyesült Államok több fronton is igyekszik biztosítani, hogy nekik biztosan jusson majd az oltásból, korábbi sajtóértesülések szerint

Donald Trump amerikai elnök megpróbálta kivásárolni egy német cég, a CureVac készülő vakcináját, hogy az csak az Egyesült Államoké legyen.