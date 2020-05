Szlovéniába is visszatér az élet

Szlovéniában hétfő óta folytatódik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások feloldása, szigorú óvintézkedések mellett kinyithatnak a bevásárlóközpontok, a szálláshelyek, a kávézók és az éttermek, illetve az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatos osztályai – derült ki a szlovén válságkabinet csütörtöki sajtótájékoztatóján az MTI beszámolója szerint. Horvátországban, illetve Grúziában és Örményországban is folytatódnak az enyhítések.

Szlovénia

A korábbi bejelentésektől eltérően azok az éttermek és kávézók is kinyithatnak május 18-án, amelyek nem rendelkeznek terasszal, és elkezdhetik működésüket a kisebb szálláshelyek, amelyek legfeljebb 30 szobával rendelkeznek. Kinyithatnak egyes középfokú szakiskolák, az autósiskolák, illetve az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatos osztályai, valamint a kollégiumok is. A kormány egyelőre nem döntött arról, hogy engedélyezze-e a csoportos vagy egyéni testedzéseket, erre valószínűleg csak május 25-én kerül sor, amikor a színházak és koncerttermek is megnyithatnak. Megszüntette azonban azt a rendeletet, amely előírta, hogy a társasházakban naponta többször is fertőtleníteni kell a lépcsőházakat és a lifteket.

Jelko Kacin sajtószóvivő a válságkabinet sajtótájékoztatóján elmondta: az intézkedések fokozatos feloldása annak köszönhető, hogy Szlovéniában két hete csökken vagy stagnál az új fertőzöttek száma, de arra is fel kell készülni, hogy két lépést tesznek hátra, akkor és ott, amikor és ahol a vírus újra felüti a fejét. Szlovéniában a legfrissebb adatok szerint 24 óra alatt – az előző napi kettő után – eggyel, 1464-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma, és senki sem halt meg a betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma így 103 maradt. A járvány megjelenése óta a kétmillió lakosú országban 66 678 tesztet végeztek. A diagnosztizált betegek közül 32-en vannak kórházban, közülük 7-et ápolnak intenzív osztályon.

Horvátország

A szomszédos Horvátországban egy nap alatt nyolccal – kettővel többel, mint egy nappal korábban –, 2221-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Szerdán senki nem halt meg, a járvány halálos áldozatainak száma 94 maradt. Az első fertőzés két és fél hónappal ezelőtti megjelenése óta 1850 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 146 beteget kezelnek kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen. A négymilliós országban eddig 50 340 koronavírus-tesztet végeztek el.

Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet igazgatója a válságstáb csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: a járványügyi helyzet nagyon jó Horvátországban. A korlátozások feloldása nem volt negatív hatással a vírus terjedésére. A nyolc új fertőzött közül heten azon a Frankfurtból Zágrábba érkező repülőgépen utaztak, amely átmenetileg Svédországban dolgozó horvát állampolgárokat szállított haza. A repülőgépen a személyzettel együtt 75 utas volt, közülük többeknek lett pozitív a koronavírus-tesztje az elmúlt napokban.

Grúzia, Örményország

Grúziában Giorgi Gaharia kormányfő bejelentette, hogy a javuló járványügyi helyzetre tekintettel május 18-tól feloldják a három főnél nagyobb csoportosulásokra érvényes tilalmat. Emellett kinyithatnak a szépség- és kozmetikai szalonok. Ugyanakkor érvényben marad az a tilalom, hogy egy autóban nem utazhat háromnál több ember. A hatóságok reményei szerint ezek az intézkedések jelentős szerepet játszanak a járvány terjedésének megállításában.

Az örmény kormány csütörtöki ülésén június 13-ig meghosszabbította a járvány miatt elrendelt rendkívüli helyzetet, de folytatják egyes korlátozások enyhítését. Nikol Pasinján miniszterelnök ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, ha jelentősen súlyosbodik a helyzet, ismét szigorú korlátozásokat vezetnek be. Az örmény hatóságok május 4-én lazítottak a tilalmakon, engedélyezték a lakosság utazását, újraindulhattak egyes gazdasági tevékenységek. Megnyíltak a szabadtéri kávézók.