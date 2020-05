190 km/órás széllökésekkel érkezett meg az év első tájfunja a Fülöp-szigetekre

Támogass te is!

Mintegy kétszázezer embert evakuálnak a Fülöp-szigeteken a Vongfong tájfun útjából a part menti és a hegyvidéki térségekből az árvizek és a földcsuszamlások veszélye miatt - közölte az MTI.

A 2020-as hurrikánszezon első tájfunja a Csendes-óceán nyugati részén jött létre, és csütörtökön érte el a Fülöp-szigeteket, írja az Időkép. A partot érés előtt a Vongfong a 3-as kategóriát is elérte, 240 km/órás széllökésekkel száguldott nyugati irányba. Ekkor egy felhőmentes szem is kialakult a vihar közepén. A Fülöp-szigeteket elérve a rendszer északnyugat felé fordult és legyengült.

A tájfun az orkán erejű szél mellett heves esőzéssel is jár, helyenként 50-100 mm csapadékot is hátrahagyhat.

Satellite view of Typhoon #Vongfong from May 14 #TyphoonVongfong #AmboPH #台風1号 pic.twitter.com/asnTX8h62V