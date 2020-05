A magyar kormány segítségével torpedózza meg Kína Tajvan WHO-tagságát

A South China Morning Post cikke szerint a magyar kormány támogatja Kínát abban, hogy megakadályozza Tajvan csatlakozását az Egészségügyi Világszervezethez (WHO). A cikk a kínai kormány közleményére hivatkozik, amelyben az áll, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter csütörtökön telefonon egyeztetett Vang Ji kínai külügyminiszterrel, ennek során Szijjártó biztosította a kínai felet, hogy az "egy Kína" elv alapján nem fogja támogatni Tajvan WHO-tagságát. Az elv lényege, hogy Kína nem ismeri el független országként Tajvant, ezért akadályozza, hogy nemzetközi szervezetek tagja lehessen.

Az egyeztetésről a magyar külminisztérium is beszámolt, de egy szóval sem említik, hogy Tajvan is előkerült a megbeszélés során. Csak arról írnak, hogy hány repülőgép hozott egészségügyi felszerelést Kínából, illetve hány kínai beruházás érkezett Magyarországra.

A kínai külügy közleménye szerint Vang Ji az észt és a bosnyák miniszterrel is beszélt csütörtökön, de Tajvanról velük nem egyeztetett. A WHO hétfőn tartja közgyűlését, amelyenTajvan is szeretne részt venni. Több európai ország mellett az Egyesült Államok, Új-Zéland, Ausztrália, Kanada is támogatja az ország részvételét.