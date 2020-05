Hátat fordítottak az egészségügyi dolgozók a belga miniszterelnöknek

A brüsszeli Szent Péter Kórházba, a koronavírus-járvány elleni küzdelem frontvonalába látogatott el Sophie Wilmès miniszterelnök, akit a kórház dolgozói díszsorfallal vártak, bár nem egészen szabályossal:

Aujourd hui, une haie d'honneur ou pas pour Sophie Wilmes (1ère ministre Belge) à l'hôpital St Pierre à #Bruxelles #Belgique pic.twitter.com/Loy6mDyK91 — L'infirmier 💎 (@Infirmier0) May 16, 2020

A miniszterelnöknek ez volt az első kórházlátogatása a járvány kitörése óta. Természetes volt, hogy abba az intézménybe látogat el, ahol az ország első fertőzöttjét ápolták, és ahová sokáig minden beteget szállítottak. Az elhaladó konvojt csendes tiltakozásul háttal váró egészségügyi dolgozók a belga kormány válságkezelési hiányosságaira hívták fel a figyelmet, főként arra, hogy az egészségügyben alacsony fizetésért és rengeteg túlórával terhelve kell dolgozni, a munkaerőhiány pedig egyre nagyobb.

A kórház igazgatója nem ítélte el a történteket, és arra hivatkozott, hogy a munkatársai sok mindenen mentek keresztül. Marie-Christine Marghem, a kormány energetikai szektorért felelős minisztere viszont elég hevesen reagált egy Facebook-bejegyzésben, amiben nevetségesnek és átpolitizáltnak hívta a tiltakozást.

Úgy látszik, a kórház néhány alkalmazottja nevetséges akciójával akarja lenullázni az egészségügyi dolgozók iránt érzett egyre nagyobb szimpátiát. Ez a gyerekes hiszti a szakszervezetükre oly jellemző húzás - eddig csendben voltak, és vártak egy olyan alkalomra, amit politikai céljaikra maximálisan kihasználhatnak.

Az azóta eltávolított bejegyzésben Marghem arról is írt, hogy a miniszterelnököt kifejezetten meleg fogadtatásban részesítette a kórház, és a látogatás során kitértek az egészségügy problémáira is. (via 444, Brussels Times)