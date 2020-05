India május 31-ig zárva marad

Újabb két hétre hosszabbították meg az egész országra érvényes kijárási korlátozást, jelentette be az indiai belügyminisztérium vasárnap. Az ok nyilvánvalóan az, hogy az egészségügyi szolgálat vasárnap reggel 4987 új koronavírus-fertőzöttról tett jelentést, ami rekordnak számít - 24 óra leforgása alatt még nem jegyeztek fel ennyi új esetet. A korlátozások meghosszabbítása mellett azt is bejelentették, hogy az államok és régiók kormányzói nagyobb mozgásteret kapnak a rendelkezéseket illetően a lezárás következő, negyedik fázisában.

Például a személygépjárművek és buszok mostantól közlekedhetnek a fertőzésmentes területeken. Az országot a fertőzés mértékétől függően vörös, narancs és zöld színkóddal ellátott régiókra osztják, ezek kijelöléséről az egyes államok maguk dönthetnek az egészségügyi minisztérium ajánlása nyomán. A vörössel és naranccsal jelzett területeken csak a legszükségesebb házon kívüli tevékenységet engedélyezik majd.

A lakosság este 7 és reggel 7 között nem léphet utcára, csak a létfontosságú területeken dolgozók mozgása engedélyezett. Az iskolák zárva maradnak, a távoktatás tovább tart majd. A belföldi és nemzetközi légiforgalmat leállították, csak miniszteri engedéllyel, különleges esetekben lehet repülni. Az elővárosi vonatok továbbra sem járnak, nem nyitnak ki a mozik, a bevásárlóközpontok, és az edzőtermek sem. A tömegrendezvényekre vonatkozó általános tilalom is érvényben marad.

A korlátozások március vége óta vannak érvényben.