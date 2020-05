Kínai főtanácsadó: A vuhani hatóságok nem mondták meg az igazságot

„A vuhani hatóságok nem nagyon mondták el akkoriban az igazságot” – mondta a koronavírus-járvány első gócpontjának számító kínai városról Csung Nan-san, a kínai kormány egyik fő egészségügyi tanácsadója, és a Covid-19 elleni küzdelem egyik arca a CNN-nek adott interjúban. Csung sikerrel vezette 2003-ban a SARS elleni kínai fellépést.

Csung azt mondta, hogy a vuhani hatóságok a járvány kezdetén sokáig hallgattak, és az is gyanús lett neki, hogy a hivatalosan jelentett esetszám több mint tíz napon át 41 maradt. Végül Csung javaslatára zárták le Vuhant január 23-án, és a karantént csak 76 nappal később oldották fel. Csung szerint január végétől már a valós adatok látszottak. A pekingi vezetés korábban is a vuhani helyi vezetés felelősségét próbálta hangsúlyozni a járvány elszabadulásában.

Csung arról is beszélt, hogy egy második hullám veszélye igen nagy, mert Kínában is a lakosság elenyésző része esett át a fertőzésen eddig. Csung elmondta, hogy három kínai vakcinával is klinikai teszteket végeznek, de szerinte „a tökéletes megoldás” akár évekre is lehet még.

Kínában hivatalosan 82 947 egisztrált fertőzött van, 4633-an haltak bele a betegségbe. Azonban korábban többen is megkérdőjelezték a kínai számokat, és az amerikai kormány is az adatok eltussolásával vádolta meg Pekinget.

Kína az első hullám után lassacskán újraindította a lezárt részeket, de miután új fertőzések ütötték fel a fejüket az elmúlt hetekben, úgy döntöttek, hogy Vuhan mind a 11 millió lakosát letesztelik.

Közben bejelentették, hogy több mint 8 ezer ember van karanténban az északkeleti Sulan városában. A Csilin tartománybeli város az új esetek egyik gócpontja Kínában. Szombaton öt új megerősített koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, közülük ketten külföldről érkeztek, hárman viszont Csilinben kapták el a betegséget.

A CNN szerint a múlt héten háborús időkre emlékeztető intézkedéseket hoztak Sulanban, hogy megakadályozzák a vírus terjedését, az állami média alapján pedig a Kommunista Párt helyi vezetőjét leváltották.

Az érintett területeket leszámítva viszont újabb enyhítést hoztak: a kínai járványügyi központ bejelentette, hogy a továbbiakban Kínában nem kötelező a maszk viselete kültéren, amennyiben nem gyűlik össze egy helyen nagyobb tömeg. A megfelelő szellőztetéssel rendelkező beltéri helyszíneken – például irodákban, konferenciatermekben, építkezéseken és iskolákban – a közösségi távolságtartás szabályainak betartása mellett szintén nem kell ezentúl maszkot viselni.

Változatlanul kötelező azonban a védőmaszk használata azokon a helyeken, ahol sok ember gyűlik össze zárt légtérben, egyebek mellett a tömegközlekedési eszközökön, valamint a liftekben, írja az MTI. A szabályok enyhítése nem vonatkozik olyanokra, akiknek az új koronavírus-fertőzésre jellemző tünetei – köhögés, láz – vannak. A kórházakban a látogatóknak és a betegek kísérőinek is változatlanul védőmaszkot kell viselniük.