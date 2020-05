Olaszországban március 9. óta a legkevesebben haltak meg

Olaszországban eddig több mint 225 ezer embert fertőzött meg a koronavírus, közülük majdnem 32 ezren haltak meg. A gyógyultak száma átlépte a 125 ezret. Az aktív fertőzöttek száma több mint ezernyolcszázzal csökkent, majdnem ugyanannyival mint egy nappal korábban, és elérte a 68 351-t. Több mint 57 ezren házi karanténban vannak, 762-re csökkent a kórházak intenzív osztályain kezeltek száma. Két tartományban, az északi Valle d'Aostában és a déli Calabriában az utóbbi huszonnégy óra alatt egy fertőzöttet sem diagnosztizáltak.

A gócpont Lombardiában 69-re emelkedett a halottak napi száma a korábbi 39-ről. A diagnosztizált fertőzöttek száma a korábbi 399-ről 326-ra csökkent, ebből 110-t Milánóban szűrtek. A középolasz Lazio tartományban egy nap alatt ötvennel emelkedett az igazoltan fertőzöttek száma, köztük 18-an ugyanazon a temetésen betegedtek meg.

Hétfőtől újra nyit a március 11. óta országosan leállított kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom, kulturális élet, valamint a templomok is. Majdnem egymillió vállalkozásról van szó, de a számítások szerint majdnem négyszázezer alkalmazott nem fog tudni azonnal visszatérni dolgozni. Az üzletek a hétfő délelőtti órákban húzzák fel ismét redőnyeiket, mivel a reggeli csúcsforgalom enyhítésére több városban a megszokottnál későbbi nyitást rendeltek el. Az olaszok most először hagyhatják el lakókörzetüket engedély nélkül, találkozhatnak ismerőseikkel, fogadhatnak vendéget lakásukban, de a házibulik továbbra is tilosak.

A zárt helységekben, például templomokban, közösség házakban, legfeljebb 200 személy, szabadtéren maximum ezer ember tartózkodhat egyszerre. A személyek között biztonsági okokból betartandó távolságot mindenütt egy méterre csökkentették, de a szájmaszk viselete kötelező lesz. Virginia Raggi római főpolgármester óvatosságot és az óvintézkedések betartását kéri a lakosságtól,

máskülönben az utóbbi több mint két hónap erőfeszítései semmisülnek meg.

Hétfőtől a rómaiak lemehetnek a várostól húsz kilométerre található tengerpartra, de a tartományok közötti mozgást csak június 3-tól engedélyezik. Az újraindulás utáni óvintézkedések országosak, de minden tartomány tovább enyhítheti vagy szigoríthatja a rendelkezéseket a járványgörbe további alakulása szerint, melyet az egészségügyi hatóságok is folyamatosan ellenőriznek.

A korlátozások utolsó vasárnapján máris megteltek a városok utcái, terei és parkjai. Volt, ahol nem mindenki viselt maszkot, és az emberek sokaságában a közösségi távolságtartás sem bizonyult könnyűnek az olaszok számára. Az olaszok vasárnap estig az utcákon sétáltak, beszélgettek a rendkívüli jó időben, a fagylaltozók, kávéházak előtt egymástól szétszórva álltak, és "kiszabadultak" a gyerekek és a fiatalok is.

Vincenzo De Luca, a déli Campania kormányzója bejelentette, hogy a régióban nem indul újra az élet hétfőtől, nem nyitnak ki az éttermek és üzletek. Arra hivatkozott, hogy a tartomány kapja a legkevesebb egészségügyi támogatást a római kormánytól, ezért nem kockáztathatják a fertőzés terjedését. Hozzátette, hogy megnyugtató járványadatok nélkül június 3-től sem nyitja újra a tartomány határait a máshonnan érkezők előtt. (MTI)