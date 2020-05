Április közepén indult el a nyitás több európai országban, és ahogy azt a hétvégén írtuk, Közép-Kelet-Európa is már az enyhülés lázában ég. Szombaton 500-nál is több tengerparti fürdőhelyet nyitottak újra Görögországba, írja a Reuters, és a fotók tanúsága szerint látogatók is voltak bőven – ugyanakkor a külföldi turistákat csak júliustól fogadnak.

9 Strandolók a görög Varkiza strandján 2020. május 16-án Galéria: Megteltek a hétvégén a népszerű európai helyszínek (Fotó: Milos Bicanski / Getty Images Hungary)

Franciaországban múlt hét hétfőn enyhítettek a korlátozó intézkedéseken: az általános karantént ugyan feloldották, de az alkoholfogyasztást például betiltották a Szajna-parton és a belvárosi Szent Márton-csatorna partján, ugyanis a karantén feloldása követő első estén több tucat fiatal jött össze az említett helyszíneken. A tömeg azonban ennek ellenére is megmaradt, csakúgy, mint a londoni Hyde Parkban.

(Borítókép: A zsúfolt Szajna-part Párizsban 2020. május 17-én. Fotó: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images)