Több tucat Boko Haram terroristával végeztek

A műveleteket hétfőn hajtották végre. Huszonöt szélsőségessel Diffától 74 kilométerre délre végeztek a dzsihadisták ellen küzdő térségbeli erők, körülbelül ötven terroristával pedig a Csád-tó környékén, nigériai területen, írja az MTI.

A nigeri, nigériai, csádi és kameruni katonákat tartalmazó regionális csapatok egy járművet, fegyvereket, lőszereket, négy motort és katonai felszereléseket foglaltak le a Diffa környéki támadásban - állt a közleményben.

Ugyanaznap a nemzetközi haderő légicsapásokat és tüzérségi támadást hajtott végre a nigériai Tombon-Fulani-szigeten, amelyben körülbelül ötven szélsőséges vesztette életét - tudatta a védelmi minisztérium. A támadásokban a dzsihadisták rejtekhelyei és logisztikai raktárai is megsemmisültek.

Szélsőségesek május elején megtámadtak egy Diffa környéki katonai tábort, ahol két katonával végeztek, hármat megsebesítettek. A dzsihadisták szombaton is lecsaptak ugyanebben a térségben.

A nigeri-nigériai határon található Diffa környékén 120 ezer nigériai menekült él, akik a Boko Haram és az Iszlám Állam helyi ágának rémtettei elől kerestek menedéket.

A Boko Haram és a nigériai kormány közötti konfliktusban több mint 36 ezren vesztették életüket 2009 óta Nigéria északkeleti részén, és csaknem kétmillióan váltak földönfutóvá – az utóbbi hetekben is tízezrek menekültek el a harcok elől Nigerbe .

A dzsihadisták elleni harcot nehezíti, hogy a helyi kormányok is igen erőszakosan lépnek fel a helyi lakossággal szemben, a velük szövetséges milíciák is előszeretettel vetnek be gyerekkatonákat , és a rutinszerűen „dzsihadistá”-nak bélyegzett akciók is sokszor valójában inkább az etnikai konfliktusokat, a földművelők és állattartók évszázados ellentéteit, netán az egyszerű banditizmust takarják.