108 millió kínait ismét karantén alá vesznek

108 millió ember ismét karantén alá kerül Kínában a koronavírus miatt. Ezúttal nem a járvány kiindulópontjában, Hupej tartományban, hanem az ország Oroszországgal határos északkeleti részén jelent meg a vírus – írta a Bloomberg.

A járványt komoly lezárásokkal visszaszorító Kínába minden valószínűség szerint Oroszországból jött vissza a vírus, ahová Kínából Nyugat-Európán keresztül jutott be. Az orosz fél ugyanis a kínai határt korán lezárta, így közvetlenül nem jutott át a fertőzés, az EU-val szemben azonban jóval lassabban léptek az orosz hatóságok.

Kezdetben úgy tűnt, Oroszország időben megfogja a vírust, ám a szigorú korlátozások ellenére mostanra már az Egyesült Államok után itt regisztrálták a legtöbb fertőzést: 290 ezret, ebből jelenleg is több mint 217 ezer embert betegként tartanak számon, amit Vlagyimir Putyin népszerűsége is megsínylett, pedig februárban az orosz elnök egy alkotmánymódosítással épp hatalmon maradásának lehetőségét is előkészítette.

Európában a 143 milliós országban terjed a leggyorsabban a fertőzés, napi közel tízezer újabb esettel – igaz, feltűnően kevés halottal, jelenleg 2717 esetet tartanak számon, míg az Egyesült Királyságban negyedmillió fertőzésből 34 ezren haltak meg, ez a legmagasabb halálozási szám a kontinensen, és második a világon a 91 ezer amerikai halott után.

Most, hogy mástól jött, tényleg hamar lépnek

Kínába – ahol nem egészen 83 ezer ember fertőződött meg, és 4634-en haltak meg, legalábbis hivatalosan, ezzel az ország a halálozási listán is csupán 13. a világon – nem magas számokkal tért vissza a vírus. Csilin és Liaoning tartományokban összesen 34 fertőzésről tudnak, de a járvány második hullámát a kemény intézkedésekkel el akarják kerülni. A Csilin tartományban lévő Sulan városában hétfőtől szigorú kijárási tilalom lépett életbe, eszerint

minden háztartásból egy ember mehet el kétnaponta egy kétórás bevásárlásra azokból házakból, ahol fertőzöttet regisztrálnak.

Liaoningban 21 napos karanténnal kell számolnia annak, aki Csilinben jár.

A térség az első járvány alatt is megúszta összesen 127 esettel, de most a helyiek különösen nyomasztónak érzik, hogy akkor kell újabb karanténszabályoknak alávetniük magukat, amikor az ország többi, korábban több fertőzéssel sújtott régióiban már lényegében felszámolták a korlátozásokat.