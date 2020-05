Júniusban nyitnak az óvodák és az iskolák Szlovákiában

Szerdától nem lesz kötelező a maszkviselés Szlovákiában szabadtéren, ha nincs senki a közelünkben ötméteres távolságban, június elsejétől pedig nyitva lesznek az óvodák és az iskolák, ugyanakkor sem a fenntartót nem kötelezik a nyitásra, sem a szülőket arra, hogy iskolákba adják a gyereküket, írja a Paraméter. A nyitás negyedik fázisában már normálisan ehetnek az étteremben a szlovákok, nem csak a teraszon. Csütörtöktől pedig már 8 országba is elutazhatnak 24 órára – jelentette be a szlovák kormányfő hétfőn.

Az elmúlt négy hét legmagasabb értékét közölték a napi új fertőzöttek számában Csehországban: kedden reggel 111-gyel 8594-re emelkedett az eddigi összes fertőzött száma az országban. Az egészségügyi minisztérium emellett két új halálesetről számolt be, amivel 299-re nőtt a csehországi halálos áldozatok száma. A Reuters híre szerint az emelkedés részben az egyik új járványgócnak köszönhető, az állami tulajdonú OKD szénbányának a lengyel határ közelében. Itt a 860 bányász közül 53-nál mutatták ki a fertőzöttséget hétfőn este, közölte a cseh rádió.

A bánya- és a egészségügyi hatóságok még nem reagáltak a hírekre. Csehországban a járvány kezdete után bezártak az iskolák, a boltok, és a határokat is lezárták márciusban, ezután emelkedni is kezdett a gyógyultak száma. A kormány úgy tervezi, hogy jövő hétfőig engedélyezi az éttermeknek a beltérben történő felszolgálást, csakúgy, mint a hotelek megnyitását, illetve lazítani szeretnének a maszkviselés szabályain, továbbá engedélyeznék, hogy a kisebb gyerekek visszatérjenek az iskolába. Június 8-tól az utazási korlátozásokon is lazítanának, engedélyeznék a beutazást azokból az országokból, amik biztonságosnak tűnnek, közölte hétfőn Adam Vojtech egészségügyi miniszter.