Vízipisztollyal szentelte meg a húsvéti ételeket egy michigani pap

Húsvétvasárnap legfontosabb liturgikus eseménye az ételszentelés, ám a koronavírus-járvány idején nehéz ezt úgy megtenni, hogy közben a közösségi távoltartás szabályait is be lehessen tartani. Emiatt döntött úgy a michigani St. Ambrose római katolikus templom papja, Timothy Pelc atya, hogy az ételszentelést biztonságos távolságból, egy vízipisztoly segítségével tartja meg. A húsvéti eseményről április közepén kerültek is ki fotók a Facebookra, de csak most, hetekkel később kapta fel az internet, és nagyon hamar mémmé is vált.

Pelc azonban ezt valószínűleg nemigen bánja, mert a mémesedésről is osztottak meg képet a St. Abrose Facebookján:

Az atya azt mondta a CNN-nek, hogy a kedvenc mémje az, amikor démonokra lövöldözve ábrázolják a vízipisztollyal, és egyáltalán nem bánja, hogy humoros irányból is megközelítették az ételszentelés. Az eseményre mindenesetre egy orvos érkezett a családjával, és úgy körülbelül 50 gyülekezeti tag ment el. Járványmentes időszakban körülbelül kétszer ennyien veszik igénybe az ételszentelést, csakhogy most sokkal több fiatalt sikerült elérnie ezzel a módszerrel.