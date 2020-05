ENSZ: 64 200 milliárdra lenne szüksége Afrikának, hogy megbirkózzon a válsággal

A szervezet számításai szerint a fertőzöttek száma akár a 44 milliót is elérheti majd a kontinensen.

António Guterres ENSZ-főtitkár szerdán figyelmeztetett, hogy a koronavírus-világjárvány Afrika fejlődését fenyegeti, és milliókat taszíthat mélyszegénységbe. A járvány fokozhatja a hosszú ideje fennálló egyenlőtlenségeket, az éhezést, az alultápláltságot és a lakosság betegségeknek való kitettségét.

Szolidaritásra kérte a nemzetközi közösséget, azt mondta, a kontinensnek 200 milliárd dollárra (több mint 64 200 milliárd forintra) lenne szüksége, hogy megbirkózzon a válsággal. A főtitkár minden országot aktív szerepvállalásra buzdított az afrikai egészségügyi rendszerek és az élelmiszerbiztonság megerősítése, illetve a pénzügyi válság elkerülése érdekében.

Guterres videoüzenetében azt mondta: a kontinens országai gyorsan válaszoltak a válságra, a fertőzöttségi mutatók a vártnál alacsonyabbak, és a halálos áldozatok száma alig több 2500-nál.

A témában készített, 28 oldalas ENSZ-jelentés szerint a koronavírus minden afrikai országban megjelent, de ezek többségében a fertőzöttek száma kevesebb ezernél. A világszervezet ennek ellenére óvatosságra intett, aláhúzva, hogy Afrika a járvány korai szakaszában van, és máshol is volt már példa a megbetegedések számának először csökkenő ütemű, majd hirtelen ugrásszerű növekedésére. Az ENSZ úgy véli, előfordulhat, hogy a fertőzöttek alacsony száma a korlátozott tesztelésben és a bejelentések hiányában keresendő.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábban arra figyelmeztetett, hogy - a helyi kormányok válaszától függően - a járvány akár 190 ezer emberrel is végezhet 47 afrikai országban az első évben. Ugyancsak a WHO hangsúlyozta, hogy Afrika még évekig nyögheti a koronavírus társadalmi és gazdasági hatásait.