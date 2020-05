Olcsóbb kávéval és buszjegyekkel várja a turistákat Görögország

Nem kell a Görögországba utazáshoz negatív koronavírusteszt, és 14 napos karanténra sem köteleznek senkit, aki belép az országba, közölte Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök a Reuters szerint. A görög kormány már korábban bejelentette, hogy július 1-én nyitják meg újra az országot a turisták előtt, már csak azért is, mert az idegenforgalom adja Görögország hazai össztermékének 30 százalékát. A szállodák, éttermek, utazási irodák egyharmada pedig csődtől tart a járvány miatt.

Kiriákosz Micotákisz elmondta, hogy Athénba már ennél is korábban, június 15-től lehet repülni, a szállodák nagy része is ekkortól lesz újra nyitva. Azt is bejelentették, hogy gazdaság- és turizmusélénkítő csomagjuk részeként csökkentik menetjegyek, a kávé és az alkoholt nem tartalmazó italok adóját 24-ről 13 százalékra. Vagyis várhatóan ezek a termékek olcsóbbak lesznek.



A miniszterelnök elmondta, hogy ettől még tesztelhetnek koronavírusra turistákat, és természetesen bizonyos egészségügyi előírásokat mindenkinek be kell tartania, de mindez "nem fogja beárnyékolni a görög napot".