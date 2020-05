Épp a gyárlátogatás reggelén tesztelték koronavírusra, a teszt pedig negatív lett, ezért nincs senkinek sem félnivalója amiatt, hogy nem visel maszkot, ráadásul a többi ott lévőnek is negatív a tesztje – magyarázta Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, Michiganben, az őszi elnökválasztás egyik legfontosabb államában, a Ford-gyárban, hogy miért is nem kell aggódnia senkinek amiatt, hogy nem visel maszkot.

Trump eddigi nyilatkozatai alapján nem igazán maszkpárti, bár most a BBC kamerái előtt is elmondta, hogy szerinte jobban néz ki, amikor viseli, mint anélkül. Hozzátette azt is, hogy a gyár nem sajtónyilvános területén rajta is volt a maszk, de egyrészt beszédet fog tartani, másrészt pedig:





Nem adom meg maguknak az örömöt, hogy lássák

– mondta az újságíróknak.

Trump a beszéde során elmondta, hogy ha a járványnak lesz is második hulláma az év későbbi részében, az Egyesült Államokat akkor sem fogják lezárni, nem engedi ugyanis, hogy a vírus teljesen összeroppantsa a gazdaságot, írja a FoxNews.

Trump michigani maszkos akciójáról a CNN-nek nyilatkozott csütörtökön este a michigani főügyész, Dana Nessel, aki úgy fogalmazott:

Az elnök olyan, mint egy hisztis gyerek, aki csak azért is áthágja a szabályokat. Csakhogy ez egyáltalán nem vicc.

Nessel még a gyárlátogatás előtt levelet küldött az elnöknek, amiben felhívta a figyelmet arra: hatalmas a felelőssége a maszkviselésben azzal, hogy milyen példát mutat, írja a Washington Post.

Nevetséges ember, és szégyellem, hogy ő az Egyesült Államok elnöke. Remélem, hogy a michigani szavazók nem felejtik el ezeket a dolgokat novemberig. Azt, hogy nem törődik eléggé a biztonságukkal, a jóllétükkel, és még annyira sem tiszteli őket, hogy egy olyan egyszerű, egy olyan fájdalommentes dolgot teljesítsen, mint a maszkviselés. Remélem, hogy olyan elnökünk lesz hamarosan, aki jobban tiszteli az embereket annál, ahogyan azt a mostani teszi.

Szó esett arról is, hogy a gyár hibát követett el, ha beengedte Trumpot maszk nélkül oda, és a hatóságok komolyan el fognak beszélgetni a Ford vezetőivel ezért.

Trump később a Twitteren reagált Nessel bírálatára:

Az Ostoba Semmit Nem Csinálok Michigani Főügyész, Dana Nessel gonoszul megfenyegette a Ford Motor Vállalatot azért, mert maszk nélkül megvizsgáltam egy lélegeztetőgép-üzemet. Nem az ő hibájuk, és viseltem maszkot.

– írta többek között ezt is Trump.