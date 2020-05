Két túlélője is van a pakisztáni légikatasztrófának

- írta a Geo.tv. Egyikük egy gépészmérnök, aki csak a combján szenvedett égési sérüléseket, egyébként jól van és beszélt a látottakról.

Mohammad Zubair elmondása szerint a repülőgép kapitánya a műszaki hibáról értesítette az utasokat. Ezután egyszer érintette is az aszfaltcsíkot, utána azonban újból felemelkedett.

Ezután Zubair szerint a pilóta megpróbált egy üresebb terület felé vinni a gépet, de a becsapódást nem kerülhette el. „Aztán csak az emberek kiáltozását hallottam mindenhonnan" - mondta Zubair.

Egyelőre nem tudni, miért döntött az újabb emelkedésről a kapitány, kézenfekvő, hogy nem tudta kinyitni az első futóművet. A második kör során esetleg a maradék üzemanyagtól is meg akart szabadulni. Az bizonyos, hogy a tragédia előtt a pilóta vészjelzést adott le, közölve, hogy a hajtóművek nem működnek, és, hogy a gépen már egyre kevésbé tudja tartani. A futóművekről viszont az eddigi hírek szerint nem tett említést.

Többet majd a fekete dobozokból lehet megtudni.

