Koronavírusos tünetek miatt kórházba került a csecsen elnök

Szerdán kórházba szállították Ramzan Kadirovot, a Csecsen Köztársaság elnökét, miután influenza jellegű tünetei hirtelen rosszabbodni kezdtek, írja a Guardian. A hírt a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség is leközölte, médiaértesüléseikre hivatkozva. Kadirov kórházba szállításáról a Baza számolt be először: azt is írták, hogy Kadirovot repülővel vitték Moszkva egyik legjobb kórházába. Értesüléseik szerint az elnök tüdeje is károsodott már. Arról egyelőre még nincs hír, hogy kimutatták volna szervezetében a koronavírust, jelenleg megfigyelés alatt tartják.

Az Amnesty tájékoztatása szerint a 43 éves Kadirov korábban azt mondta, hogy a vírussal fertőzöttek „rosszabbak a terroristáknál”, és „meg kellene őket ölni”, ami a Novaja Gazeta újságírója szerint ahhoz vezet, hogy az emberek félelmükben nem mennek orvoshoz, így a járványt sokkal nehezebb megfékezni. Kadirov válaszul az Instagramján egy videóban fenyegette meg Milasinát, felszólítva a Szövetségi Biztonsági Szolgálatot (FSZB), hogy „állítsák meg azokat az embernél alacsonyabb rendű lényeket, akik írásaikkal provokálják a csecsen embereket”.