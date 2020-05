Oroszországban majdnem 350 ezer koronavírusos van, de újranyitnak az edzőtáborok

Azt mondják, ezzel biztosították be magukat, hogy a járvány alatt is zavartalanul folytathassák a kutatást.

Oroszországban egy nap alatt 8599-cel, 344 ezer 481-re nőtt a SARS-CoV-2 vírussal megfertőződött emberek száma a vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint. A napi növekmény 2,6 százalékos, az újonnan diagnosztizált személyek 43,9 százaléka tünetmentes. A halálozások száma a járvány során eddig még nem látott mértékben, 153-mal 3541-re, a gyógyultaké pedig 5363-mal, 113 ezer 299-re emelkedett.

Moszkvában 59-en haltak meg – ez május 15-e óta a legalacsonyabb szám. Az országban a járvány kezdete óta több mint 8,6 millió, az elmúlt nap alatt pedig 282 ezer tesztet végeztek el. Fertőzés gyanújával 282 ezer ember tartanak megfigyelés alatt.

Annak ellenére, hogy az igazolt fertőzések számát tekintve Oroszország a harmadik helyen áll a világon az Egyesült Államok (több mint 1,6 millió) és Brazília (több mint 347 ezer) mögött, és még jócskán tart a járvány tetőzése, hétfőtől elnöki jóváhagyással újranyitnak a központi edzőtáborok, és visszatérhetnek az Oroszországban dolgozó külföldi sportolók és edzők is, ám mielőtt ismét munkába állnának, 14 napos karanténon kell átesniük. A komoly gazdasági válság elé néző kormányzat a héten már döntött a legnépszerűbb nyaralóhelyek újranyitásáról.

Vlagyimir Putyin pénteken arra figyelmeztetett, hogy a járványhelyzet stabilizálódását követően, ősszel már jöhet is a koronavírus újabb fertőzéshulláma, mely a jelenleginél is súlyosabb csapást mérhet Oroszországra. Májusban egyébként is rekordszámú halálozásra számít a kormányzat, pedig ahogy az a Meduza független orosz lap által megszerzett belső felmérésből kiderül, az orosz orvosok mintegy harmada arról számolt be, felettesei arra utasították őt, ne számolja be a koronavírus áldozatai közé a tüdőgyulladásban meghaltakat – miközben a koronavírus-fertőzés egyik legveszélyesebb szövődménye a tüdőgyulladás.

(MTI, The Moscow Times)