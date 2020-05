Javul a járványhelyzet Kelet-Európában és a Balkánon is

Kelet-Európában és a Balkánon javulni látszik a járványhelyzet.

Két és fél hónapos szünet után hétfőn Csehországban újra megnyíltak az általános iskolák alsó tagozatai, a vendéglők, a szállodák, a strandok, a múzeumok, és újra látogathatók a kórházak és az idősotthonok.

A csehországi köztereken már arcmaszkok nélkül is lehet járni, de a tömegközlekedési eszközökön és a zárt termekben továbbra is kötelező az orr és a száj eltakarása. Legfeljebb 300 fő részvételével tömegrendezvényt is lehet tartani, és újraindult az első osztályú cseh labdarúgó bajnokság is.

A közéletet és a gazdasági tevékenységet korlátozó, március közepén elfogadott intézkedések döntő többségének feloldását a szigorú higiéniai szabályok betartása mellett az egyre javuló járványhelyzet tette lehetővé.

Adam Vojtěch egészségügyi miniszter szerint a korlátozások feloldásának korábbi két hulláma – április 25-én és május 11-én – nem vezetett a helyzet rosszabbodásához.

Hétfő reggelig az egészségügyi minisztérium hivatalos kimutatása szerint majdnem 9000 ember fertőződött meg az új koronavírussal, közülük több mint 6000 már felgyógyult betegségéből. A halálos áldozatok száma 315, és az utóbbi napokban alig növekedett. Jelenleg 145 embert ápolnak kórházban, mintegy két tucat ember állapota minősíthető súlyosnak.

Az általános iskolák alsó tagozatai ugyan megnyíltak hétfőn, de az iskolalátogatást a szülők döntésére bízták. Helyenként az iskolások 80-85 százaléka is visszatért az iskolapadba, másutt alig negyedük. A hagyományos általános iskolai oktatást teljes egészében szeptember elsején tervezik felújítani.

Csehország kedden megnyitja az államhatárokat polgárai számára. A csehek szabadon kiutazhatnak, de visszatéréskor negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk, aki ezzel nem rendelkezik, kéthetes házi karanténnal számolhat.

Szerbiában másodszor fordult elő, hogy 24 óra alatt nem volt halálos áldozata a Covid-19 betegségnek, ami a szakértők szerint azt jelenti, hogy gyengül a járvány az országban, Montenegróban pedig majdnem három hete nem jelentettek új esetet, ha ez még egy hétig így marad, hivatalosan is bejelentik a járvány végét.

Szerbiában vasárnapról hétfőre 11 092-ről 11 159-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma.

A járványügyi szakemberek szerint a koronavírus-járvány jobbára már lecsengett szerbiában, de kisebb gócok még kialakulhatnak, főként a munkahelyeken, ahol a visszatérő dolgozók egymásnak adhatják át a vírust, ezért fokozott elővigyázatosságra van szükség.

Koszovóban az utóbbi 24 órában egyetlen fertőzöttet sem regisztráltak, az azonosított fertőzöttek száma 1032. Az egészségügyi miniszter közölte, az első fertőzöttet március 13-án regisztrálták, és azóta vasárnap volt az első nap, hogy egyetlen új fertőzöttet sem vettek nyilvántartásba. A koronavírus-járvány kemény csapást mért a koszovói gazdaságra, a statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban 34,4 százalékkal esett vissza az import az egy évvel korábbi adatokhoz képest, míg az export 11,5 százalékos csökkenést produkált.

Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 1941-ről 1978-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma.

A parlamenti pártok nem tudnak egyezségre jutni, hogy mikorra tűzzék ki a korábban áprilisra tervezett, majd a koronavírus-járvány miatt elhalasztott parlamenti választásokat. A kormányzó szociáldemokraták június 15-én szeretnék megtartani a voksolást, míg az ellenzéki jobboldal inkább az augusztus végét, szeptember elejét tartja erre alkalmasnak. Egy friss közvélemény-kutatás szerint az észak-macedón állampolgárok is inkább a nyár végén járulnának az urnák elé, a júniusi szavazást túl elhamarkodottnak vélik. A szociáldemokraták szerint viszont, ha csak augusztusban vagy szeptemberben lesz a választás, akkor a május 31-én véget érő szükségállapotot további legalább 30 nappal meg kell hosszabbítani.

Montenegróban húsz napja nem regisztráltak új esetet. Az első fertőzöttet 69 nappal ezelőtt vették nyilvántartásba, eddig kilencen haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe, és hétfőre már minden beteg meggyógyult. Amennyiben június 2-ig nem regisztrálnak új megbetegedést, hivatalosan is úgy tekintik, hogy a koronavírus-járvány Montenegróban véget ért.

Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt tízzel, 2391-ről 2401-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. A járvány kitörése óta nem regisztráltak ilyen kevés napi esetet a nyugat-balkáni országban, ami a szakértők szerint azt jelenti, hogy hamarosan lecseng az epidémia Bosznia-Hercegovinában.

