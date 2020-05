Útlezárással tüntetnek a szlovák konditermesek

A szlovák konditerem-tulajdonosok útblokádokat állítanak fel Szlovákiában, mert hiába az enyhítések, továbbra sem nyithatnak ki, számolt be a Parameter.sk. Igor Matovič kormányfő is a konditermek mielőbbi megnyitása mellett érvelt, miután állítása szerint a szakemberek véleménye is megoszlott az ügyben. Felvetette, hogy amennyiben a termek zárva maradnak, konditerem-élénkitési programot indít, amelynek lényege, hogy a 40 felettiek kondibérletét az állam állja majd.

A miniszterelnök arra szólította fel a kondisokat, hogy ne tüntessenek, mert az útblokád azokat bünteti, akiknek nincsen semmi közük az ügyhöz. Hétfő reggel hétkor a teremtulajdonosok már gyülekeztek a Pozsonyhoz vezető autópályán, de útblokádot még nem állítottak fel. Matovic elmondta, hogy amennyiben megtennék, törvénymódosítást kezdeményez, hogy az ilyesmi bűncselekménynek minősüljön.