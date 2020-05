Fogdák, börtönök, húsüzemek a legnagyobb járványgócok Amerikában

Tomás Pueyo koronavírus-influenszer utánanézett annak, hogy mely helyeket érinti a leginkább a járvány az Egyesült Államokban. A Twitteren közzétett bejegyzése szerint azt találta, hogy nemcsak hogy az első 25 legnagyobb gócpont alakult ki fogdákban, börtönökben vagy húsüzemekben, hanem az első 100 legérintettebb hely 75 százalékát is ezek az üzemek, intézmények teszik ki.

Top 25 #coronavirus outbreaks in the US.

Do you notice a pattern?

And it keeps going: Down the list, it's all jails, prisons and meat packing plants [1/3] pic.twitter.com/Uxa8k38x4M