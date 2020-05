Salvador elnöke is hidroxi-klorokinnal próbálja megelőzni a koronavírust

Donald Trump amerikai elnök már nem, Nayib Bukele salvadori elnök azonban még használja a hidroxi-klorokint, a malária ellen kifejlesztett hatóanyag, a klorokin módosulatát, holott koronavírus kezelésére vonatkozó vizsgálatát már a WHO is felfüggesztette, miután az derült ki: a szer nemcsak hatástalan, hanem akár ártalmas is lehet az egészségre.

Megelőzésre használom. Trump elnök is megelőzésre használta. A világ vezetőinek többsége megelőzésre használja.

– mondta Bukele kedden egy sajtótájékoztatón, amin az Egyesült Államok San Salvador-i nagykövete, Ronald Johnson is részt vett. Az eseményen arról tájékoztatták a megjelenteket, hogy az Egyesült Államok 250 darab lélegeztetőgépet adományoz a közép-amerikai országnak.

Bukele azt állítja, a lakosságnak időnként mást javasolnak, mint a világ vezetőinek: erre abból következtetett, hogy neki márpedig kifejezetten javasolták a hidroxi-klorokin használatát, mert „annak az esélye, hogy bajom legyen tőle, nagyon alacsony”, írja a CNN. A salvadori elnök arról nem beszélt, milyen adagban szedi a hidroxi-klorokint, és az sem derült ki, orvos írta-e fel neki. Hozzátette: a WHO ajánlásai szerint a gyógyszer alkalmazását már kivették a koronavírus-terápiából, de megelőzésre elérhető lesz azoknak, akik élni szeretnének vele, vagy az orvos felírja nekik.