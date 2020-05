Románia megnyitja a határait, nyitnak a strandok is június elsejétől

Románia június elsejétől megnyitja határait a nemzetközi közúti és vasúti forgalom előtt, engedélyezi a kerthelyiségek működését úgy, hogy az asztalokat legalább 2 méter távolságra kell elhelyezni egymástól, és egy asztalnál nem foglalhat helyet 4 személynél több, kivéve, ha családtagokról van szó. Engedélyezik a szabadtéri előadások megtartását, legfeljebb 500 főig – jelentette be Klaus Iohannis államfő csütörtökön Bukarestben.

A szabadtéri strandok is nyitnak, de azokon is be kell tartani a kötelező biztonsági távolságot, ennek megfelelően a napozóágyakat legalább egymástól két méterre kell elhelyezni. Ismét tarthatnak szabadtéri sportrendezvényeket a szervezők, egyelőre csak egyéni sportágakban, illetve azokban a csapatsportágakban, amelyekben elkerülhető a versenyzők testi érintkezése. A nyolcadikosok cikluszáró vizsgáját megtartják, az érettségizők augusztusi-szeptemberi pótérettségijét is megszervezik, írja a Maszol.ro.

Az államfő hozzátette, hogy a lazítás pontos járványügyi feltételeit kormányhatározatban pontosítják, karanténkötelezettségről egyelőre nem esett szó. Iohannis elmondta azt is, hogy nem lesz szükség nyilatkozat kitöltésére a lakhely szerinti település elhagyásához sem, de a szájat és orrot eltakaró maszk viselése továbbra is kötelező lesz a zárt terekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön.

Romániában május 15-én kezdték feloldani a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt szigorú óvintézkedéseket, amikor a rendkívüli állapotot veszélyhelyzet váltotta fel. Az egészségügyi hatóságok szerint az első "szabad hétvége" és a kijárási korlátozások enyhítése nyomán megtorpant ugyan az újabb fertőzések csökkenése, de nem kezdett tartósan növekedni az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma.

(MTI, Maszol.ro)