159 ezerrel többen haltak meg Európában a koronavírus-járvány miatt

Március eleje óta összesen 159 ezerrel többen haltak meg a koronavírus-járvány miatt Európa huszonnégy országában az előzetesen vártnál az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatójának csütörtöki bejelentése alapján – írja a CNN.

A Hans Kluge által bejelentett adatok a WHO által európaiként számon tartott országok kevesebb mint felére vonatkoznak – összesen 53 ország tartozik ide a szervezetnél, beleértve ebbe egyebek mellett Oroszországot és Törökországot is. Kluge elmondása szerint a régióban több mint kétmillió esetet regisztráltak, és több mint 175 ezer megerősített halálesetről lehet tudni, ami nagyságrendekkel több, mint amire alapjáraton számítottak az év ezen szakaszában. A WHO-hoz beérkezett adatokból az is kiderült, hogy

az áldozatok 94 százaléka 60 év feletti volt,

97 százalékuknak volt valamilyen egészségügyi problémája

és 59 százalékuk volt férfi.

Kluge emellett elmondta azt is, hogy az elmúlt két hét során 15 százalékkal nőtt az esetek összesített száma, és a régió továbbra is a világ eseteinek 38 százalékáért, a haláleseteknek pedig 50 százalékáért felelős. Az elmúlt tizennégy nap alatt Oroszország, Olaszország, Törökország, Fehéroroszország és az Egyesült Királyság jelentette a legtöbb esetet. Spanyolország, Olaszország, Nagy-Britannia és Franciaország összesített halálesetei továbbra is az összes európai haláleset 72 százalékát teszik ki.

Az igazgató hozzátette, hogy bár az elmúlt időszakban a régióban egyre csökkent a korlátozások száma, gazdasági fellendülésre csak a járvány terjedésének megfékezése mellett van lehetőség. Mint mondta, ebben a helyzetben az egészségügybe és a szociális háló megerősítésébe kell fektetni, a megszorításokat pedig mindenképpen el kell kerülni. Ez utóbbival kapcsolatban Kluge emlékeztetett a 2008-as gazdasági válságra, ahol sok kormány éppen az egészségügy terén vágta vissza a költekezést.