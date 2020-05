Tüntetők gyújtogatnak Minneapolisban a fekete férfi halála óta

A minnesotai fegyveres erők, a National Guard segítségét kérte Minneapolis városvezetése azután, hogy a városban lázadás tört ki egy fekete férfi hétfői halálát követően. George Floyd azután vesztette életét, hogy az őt előállító rendőrök egyike hosszú percekig térdelt a nyakán, Floyd pedig hiába jelezte többször fuldokolva a rendőröknek, hogy nem kap levegőt, az nem szállt le a nyakáról. Az esetet egy járókelő kamerája is rögzítette.

A történtek után négy rendőrt kedden elbocsátottak, és habár a döntéssel a polgármester is egyetértett, még aznap békés tüntetés szerveződött a városban. A Fox9.com cikke szerint a tüntetés este a Third Precinct rendőrőrsnél folytatódott, javarészt békésen, míg néhányan elkezdtek üvegeket, kirakatokat betörni, lefújták festékkel az épületeket.

Ahogy a tüntetés egyre erőszakosabbá vált, a rendőrök paprikaspray-t, könnygázt, illetve villanógránátot, sőt, gumilövedéket is bevetettek. Szerdán éjszaka a tüntetők épületeket is felgyújtottak, több üzletet, köztük dohányboltot, élelmiszerboltot és elektronikai üzletet is kifosztottak, írja a KSTP. Az illetékes Tim Walz kormányzó azt írta szerdán:

A minneapolisi Lake Street és a Hiawata környékén borzasztóan veszélyessé fokozódott a helyzet. Mindenki biztonsága érdekében arra kérem önöket, hogy hagyják el a területet, és engedjék a helyszínre a tűzoltókat és az orvosokat.

A tüntetésben szerdán egy ember meghalt, egy pedig őrizetben van, írja a CBS Minnesota.