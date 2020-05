Trump: Az Egyesült Államok megszakítja a kapcsolatát a WHO-val

Az Egészségügyi Világszervezet is megerősítette, hogy a vírust nem egy laborban készítették.

Donald Trump elnök kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok megszakítja a kapcsolatot a az Egészségügyi Világszervezettel (WHO).

„Ma befejezzük a kapcsolatunkat a WHO-val, és az oda szánt pénzügyi alapokat más közegészségügyi világszervezetekhez irányítjuk át. A világ a kínai kormány félrevezetése miatt szenved" – mondta Trump, majd hozzátette, hogy Kína olyan világjárványt robbantott ki, ami több mint százezer amerikai életébe is került.

Trump azt mondta, hogy Kína nyomás gyakorolt a WHO-ra, átvette felette a teljes kontrollt, hogy félrevezesse a világot a vírussal kapcsolatban. „Számtalan élet veszett el, és súlyos gazdasági nehézségek alakultak ki az egész világon" – mondta az amerikai elnök, aki arról is beszélt, ők jelezték, hogy milyen reformokra lenne szükség a világszervezetben, de elutasították ezeket a kéréseiket.

A WHO és az USA kapcsolata a koronavírus-járvány miatt éleződött ki. Trump korábban azt mondta, hogy a WHO nem megfelelően reagált a járványra, nem voltak valós adataik, elfogadták a kínai propagandát. Az amerikai elnök szerint, ha a WHO időben egészségügyi szakembereket küldött volna Kínába, akkor megakadályozható lett volna a globális járvány. Ezek után Trump bejelentette, hogy az USA nem vállal részt a világszervezet finanszírozásában, évi 400-500 millió dollárt von el.

Trump már április közepe óta támadta a WHO-t, és a már akkor elkezdték előkészíteni kormányzati szinten, hogy a WHO helyett más szervezethez irányítsák a pénzt, és hát Trumptól az sem szokatlan lépés, hogy felrúgjon egy szerződést egy nemzetközi szervezettel.

(Borítókép: Donald Trump a mai washingtoni sajtótájékoztatón. Fotó: Jonathan Ernst / Reuters)