Több mint 500 iskola zár be újra Dél-Koreában

Több száz iskola zár be ismét Dél-Koreában, miután a lakosság felének helyet biztosító Szöulban és környékén két hétre bezártak a parkok, színházak és a múzeumok annak reményében, hogy a közelmúltban tapasztalt új fertőzések emelkedését le tudják blokkolni időben az intézkedésekkel. A CNN híre szerint több mint 500 iskola döntött a bezárás mellett péntektől. Az állami szervezésű eseményeket is elhalasztották vagy lemondták Szöulban, zárva tartanak az internetkávézók, valamint a magántulajdonú főiskolák is.

Dél-Koreában egy újabb járványgócra akadtak nemrég: egy pucshoni logisztikai központban közel 100 főnél mutatták ki a koronavírus-fertőzést péntekig. Eddig 3836 főt teszteltek a 4351 ott dolgozóból.

Tokióban tovább enyhítenek

Június elsején lép az enyhítési folyamat második szintjére Tokió: az ekkortól hatályos szabályok szerint kinyithatnak az iskolák, a különféle oktatási központok, az edzőtermek, a színházak, a bevásárlóközpontok és minden más, nem alapszükségletet forgalmazó bolt, üzlet is, írja a város kormányzójára, Koike Jurikóra hivatkozva a CNN . A javaslat szerint azonban az éttermeknek ajánlott este tízig bezárni.

Tokióban utolsóként, csak e hét hétfőn oldották fel a rendkívüli helyzetet. Közben Japánban az elmúlt két hét legnagyobb ugrását regisztrálták az új fertőzöttek számában: a pénteki hírek szerint csütörtökön 63 új fertőzöttről és 7 új halálesetről számoltak be az országban. Az új fertőzöttek közül 21 fő Kitakjúsú városában él, ahonnan 23 napig egyetlen új fertőzöttet sem jelentettek. Most azonban hirtelen megugrott a szám, az elmúlt hat napban összesen 43 új esetről számoltak be, ami akár azt is jelezheti, hogy közeledhet egy második hullám.

Japánban mostanra 17 431 embernél mutatták ki a fertőzöttséget, 887 ember pedig biztosan belehalt a koronavírusba.

Alábbi grafikonjainkon megnézheti, hol hogyan áll most a járvány.