Tovább enyhítenek a spanyolok, Madridot még fékezik

Fokozatosan vezetik be az enyhítéseket Spanyolországban: még az ország lakosságának 30 százaléka, mintegy 15 millió fő csak most, hétfőtől kezdhet fellélegezni a karanténkötelezettségből, a korlátozó intézkedések alól, míg 70 százalék, körülbelül 32 millió ember már az enyhítés második fázisát élvezheti. Alig 45 ezer embert érint csak a harmadik fázis – jelentette be az ország egészségügyi miniszterem Salvador Illa egy csütörtöki sajtótájékoztatón.

A CNN híre szerint Castilla, Valencia, Catalonia, Murcia, Andalucia, Castilla és Leon egyes régióira terjeszthetik ki az enyhítés második fázisát, amely során engedélyezik a 15 fős csoportosulásokat, néhány étterem beltéri kiszolgálását, és üzletek, mozik, múzeumok is megnyithatnak, de limitált látogatószámmal. A kissebb szigeteken, mint amilyen a Kanári-szigetek, már a harmadik enyhítési fokozat lesz érvényben hétfőtől. A madridi régióban az első fázis van hatályban, és ez így is marad egyelőre.

Alábbi grafikonjainkon megnézheti, hol, hogyan áll most a járvány a világban.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!