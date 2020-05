Napi 8000 új megbetegedéssel korainak tartják a brit lazításokat

A brit kormány a koronavírus-járvány miatti korlátozások enyhítésére készül hétfői kezdettel, de a tanácsadók nem támogatják az ötletet, mondván, még mindig napi 8000 új megbetegedést regisztrálnak, ami 1%-os halálozás mellett napi 80, de még 0,5%-kal számolva is napi 40 halálesetet jelent, ráadásul a lazítás könnyen egy második hullámhoz vezethet – írja a Guardian.

„A legkevésbé sem lanyhulhat a figyelmünk” – fogalmazott John Edmunds infektológus professzor, aki a brit kormány egészségügyi tanácsadó testülete üléseinek is résztvevője. Edmunds szerint ugyanis a brit napi esetszám világviszonylatban még mindig magasnak tűnik; a WHO adatai szerint az ötödik legmagasabb a világon.

„Világos, hogy megvan az igény a gazdaság újraindítására, és hogy az emberek visszatérhessenek a munkahelyeikre” – mondta Edmunds, hozzátéve, hogy ennek ellenére szerinte jobban vissza kell szorítani az esetszámot a korlátozások enyhítése előtt. „Így túl nagy kockázatot vállalunk.”

Edmunds kijelentéseit más, a tanácsadó testülettel együttműködő tudósok is megerősítették; Jeremy Farrar azzal egészítette ki, hogy „a tudomány világos üzenete” szerint a gyors eredményekkel szolgáló tesztekre van szükség ahhoz, hogy hatékonyan működhessen a védekezés és a fertőzöttek izolációja.

A járvány terjedésének matematikai modellezésével is foglalkozó Edmunds arra is rávilágított: a vírus reprodukciós rátája most 0,7 és 0,9 között van; elővigyázatossági intézkedések nélkül ez a szám 3 és 4 között lenne, azaz minden egyes fertőzött 3-4 embert fertőzne meg. Márpedig – közölte – a korlátozások célja épp az, hogy 1 alá szorítsák ezt a rátát.

Ugyanakkor úgy gondolja: „Nyilvánvalóan nem tudományos, hanem politikai döntésekről van szó.”