Újraindul a turizmus Norvégiában és Dániában, de a svéd határok zárva maradnak

Norvégia és Dánia is közölte, a két ország megnyitja állampolgáraik előtt a határaikat június 15-étől, de Svédországgal szemben továbbra is érvényben maradnak a korlátozások – írja a BBC. Svédország ugyanis a világ nagy részéhez képest eltérően kezelte a járványt, nem vezetett be szigorú óvintézkedéseket, így Skandináviában messze ott járt a legtöbb (nagyjából 4 ezer) halálos áldozattal a koronavírus.

A dán miniszterelnök, Mette Frederiksen ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: Dánia és Svédország „máshol járnak” a járvány kezelésében.

Dánia ugyanakkor korlátozásokkal, de lehetővé teszi a turizmust a német és izlandi állampolgárok számára is: az innen érkező turisták bejöhetnek ugyan az országba, de nem tölthetik az éjszakát Koppenhágában, ahol a legtöbb vírusos esetet regisztrálták az országban. A dánok pedig szintén elutazhatnak Németországba és Izlandra anélkül, hogy hazatértük után karanténba kellene vonulniuk.

A dán külügyminiszter, Jeppe Kofod a turizmusról azt mondta, aki utazni akar, kerülje el az európai nagyvárosokat, és maradjon vidéken, a nyitás pedig azokat az országokat érinti, ahol „a legjobban sikerült kontroll alatt tartani a járványt”. Hozzátette, augusztus 31-e előtt továbbra is azt javasolja, mindenki tartózkodjon a nem létfontosságú utazásoktól.

Erna Solberg norvég miniszterelnök a két ország közös videókonferenciáján úgy fogalmazott: „Nem nyithatunk túl hirtelen, mert az veszélybe sodorna mindent, amit eddig elértünk.”

A svéd külügyminiszter, Ann Linde korábban közölte: Svédország kizárása a határnyitásokból „csakis politikai döntés, ami nem indokolható meg egészségügyi szempontokkal”.

A dán miniszterelnök közölte: továbbra is folynak a tárgyalások a svéd kormánnyal a határnyitásról.

Ahogy azt korábban megírtuk, az egész világon a svéd turistáktól tartanak a leginkább az emberek.