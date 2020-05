Legújabb húzása miatt kérlelik Trumpot az EU vezetői

Donald Trump pénteken kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok megszakítja a kapcsolatot az Egészségügyi Világszervezettel (WHO). „Ma befejezzük a kapcsolatunkat a WHO-val, és az oda szánt pénzügyi alapokat más közegészségügyi világszervezetekhez irányítjuk át. A világ a kínai kormány félrevezetése miatt szenved” – mondta Trump. Az USA-ban eddig több mint 104 ezer halottja van a koronavírus-járványnak.

Trump bejelentésére válaszul szombaton Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője arra szólította fel szombaton az Egyesült Államokat, hogy fontolja meg újra kilépési szándékát az Egészségügyi Világszervezetből. Csak a globális együttműködés, szolidaritás és a többoldalú erőfeszítések révén lehet életképes és hatékony módon felvenni a harcot azzal a kihívással, amellyel az egész világ kénytelen szembenézni - írták közös közleményükben. Hangsúlyozták, a WHO-nak továbbra is képesnek kell lennie arra, hogy irányítsa a világjárványok elleni közös fellépést, most és a jövőben is.

A világot fenyegető veszéllyel szemben ideje közös megoldásokat találni, és megerősíteni a nemzetközi együttműködést.

Megerősítették, hogy az EU továbbra is támogatja a WHO-t, plusz forrásokat is juttattak a szervezet számára.

A WHO és az USA kapcsolata a koronavírus-járvány miatt éleződött ki. Trump korábban azt mondta, hogy a WHO nem megfelelően reagált a járványra, nem voltak valós adataik, elfogadták a kínai propagandát. Az amerikai elnök szerint, ha a WHO időben egészségügyi szakembereket küldött volna Kínába, akkor megakadályozható lett volna a globális járvány. Ezek után Trump bejelentette, hogy az USA nem vállal részt a világszervezet finanszírozásában, évi 400-500 millió dollárt von el.

Trump már április közepe óta támadta a WHO-t, és már akkor elkezdték előkészíteni kormányzati szinten, hogy a WHO helyett más szervezethez irányítsák a pénzt, és hát Trumptól az sem szokatlan lépés, hogy felrúgjon egy szerződést egy nemzetközi szervezettel.