Zsúfolt medencés bulit tartottak Kit érdekel a vírus? jelszóval, legalább egy ember már fertőzött volt

Nagy felháborodást keltettek azok a videók, amelyek a május 23-i hétvégén készültek az egyesült államokbeli Missouriban, Lake of the Ozarksban készültek: a hagyományosan a nyári szezon kezdetét jelző emlékezetnapi hosszú hétvégén zsúfolt medencés bulikat tartottak itt, amelyen semmilyen, a járvány elleni védekezést szolgáló szabályt nem tartottak be. Az egyik résztvevőről most kiderült, koronavírusos, és jó eséllyel már a buli idején is fertőzött - írja a Huffington Post.

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u — Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020

A bulinak ironikus módon a Zero Ducks Given címet adták a szervezők, amely szójáték arra utal, hogy a résztvevőket aztán marhára nem érdekli a járvány, amely révén egyébként csak az USA-ban már majdnem 1,8 millió ember fertőződött meg, és több mint 100 ezer ember halt meg. Missouri államban ebből 12 ezer fertőzést és 676 halálesetet regisztráltak eddig.

A helyi hatóságok már héftőn kiadtak egy közleményt arról, hogy "az ilyen felelőtlen viselkedés számtalan embert sodor veszélybe, és alapvetően veti vissza mindazt", amit addig Amerikában a járvány terjedésének lassításáért tettek.

Pedig akkor még nem is tudták, amit most viszont már közölt a helyi egészségügyi hivatal: az egyik, a medencés partiban mindkét nap aktívan résztvevő személy már vasárnap koronavírus-fertőzött volt, így jó eséllyel fertőzött és maga is terjesztette a vírust a hétvégi partiban.

A hivatal, tekintettel arra, hogy milyen nagy számú emberrel érintkezhetett a fertőzött, nyilvánosan tette közé az illető hétvégi menetrendjét, azt kérve a többi résztvevőtől, hogy figyeljék meg magukon, nem észlelik-e a betegség jeleit. A jelentésből kiderül: a fertőzött személy