Európában is tüntetnek George Floyd halála miatt

Európa több nagyvárosában is tüntetnek George Floyd halála miatt – írja a CNN. Hétfőn egy rendőr nyolc percig térdelt a fekete férfi nyakán, aki könyörgött, hogy had vegyen levegőt, de végül megfulladt. Az esetről részletesen ebben a cikkben írtunk.

Az Egyesült Államok több nagyvárosába is napok óta tüntetnek a tömegek. Van, ahol békésen tüntetnek, de több városban is zavargásba fordultak a megmozdulások. A tüntetési hullám Európába is átgyűrűzött, vasárnap Londonban a Trafalgar Square-en gyűltek össze az emberek, hogy a rasszizmus és a rendőri túlkapások ellen tüntessenek.

Az Egyesült Királyságban hivatalosan június 1-ig senkinek nem kéne több mint egy háztartásán kívüli emberrel találkoznia. Voltak, akik az USA követsége elé vonultak. A rendőrség is jelen van a tüntetéseken.

Németországban hasonló a helyzet, Berlinben maszkban tüntettek. Dániában a tömeg azt skandálta, hogy „Nincs igazság, nincs béke". A dánok az USA koppenhágai nagykövetsége előtt is demonstrációt tartottak.