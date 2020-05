Állig felfegyverzett rohamrendőrök védik a Fehér Házat, zavargások egy sor amerikai városban

Vasárnapra virradó éjszakára egész Los Angelesben kijárási tilalmat hirdettek, a George Floyd halála miatti zavargások egyik fő központja lett a kaliforniai város. A rendőri intézkedés közben megfojtott fekete férfi halála után nem csak az egyébként is faji feszültségekkel terhes L.A.-ben súlyos a helyzet, Amerika-szerte egyre inkább eszkalálódtak a tüntetések. Legalább 48 amerikai városban voltak szombaton nagy demonstrációk, melyek több helyen erőszakossá váltak.

Los Angelesben a helyzet már az 1992-es zavargásokat idézi, amikor Rodney King rendőri bántalmazása után csak a hadsereggel tudták megfékezni az erőszakot, akkor 53-an haltak meg a városban. Most azután rendelték el a sötétedés utáni kijárási tilalmat, hogy komoly fosztogatások kezdődtek, autókat és épületeket gyújtottak lángra. A kontroll visszaállításáért Kevin Newsroom kormányzó rendkívüli állapotot hirdetett és bevetették a Nemzeti Gárdát. A rendőrök egyelőre gumilövedékeket és gumibotokat alkalmaztak, több, mint 500 embert tartóztattak le.

New Yorkban szombaton több mint 200 demonstrálót vettek őrizetbe. Különösen Brooklynban veszélyes a helyzet, ahol a tüntetők gyújtópalackokat hajigálnak, és az egyik rendőrőrsre is Molotov-koktélt dobtak. Rohamrendőrök néznek szembe a demonstrálókkal, gumibotokkal, könnygázgránátokkal próbálnak véget vetni az erőszaknak. Tovább romlott a biztonsági helyzet Washingtonban is. A Fehér Ház körül négyes sorban állnak az állig felfegyverzett rohamrendőrök, miközben a tüntetők száma egyre növekszik – írja az MTI. A demonstrálók itt is összecsaptak a rendfenntartókkal, és bántalmazták a jobboldali Fox News munkáját végző, a helyszínről tudósító riporterét.

Indianapolisban valaki tüzet nyitott a zavargásokon, egy ember meghalt és hárman megsérültek. Ezzel négyre nőtt a demonstrációk miatti erőszakban szerda óta életüket vesztők száma Amerikában.

Chicagóban a tüntetők kövekkel dobálták a rohamrendőröket, akik könnygázzal válaszoltak és több embert letartóztattak. Itt egy amerikai zászlót is felgyújtottak. A szintén fosztogatások sújtotta Philadelphiában 13 rendőr sérült meg és legalább 35 letartóztatás volt. Itt is kijárási tilalom van, akárcsak San Franciscóban, Portlandban, Atlantában, Louisville-ben és több másik városban. Miamiban ezt azután léptették életbe, hogy felgyújtottak egy rendőrautót.

Minneapolis és St. Paul ikervárosában, ahol George Floyd meghalt, a pénteki erőszakos tüntetések után a Nemzeti Gárda 700 fővel segítette a rendőrséget, és itt is kijárási tilalom van. A rendfenntartók láthatólag keményebben lépnek fel, több a letartóztatás, gumilövedékekkel lőnek, helikoptert is bevetettek, és ennek meglett az eredménye, éjfélre ott nagyjából kiürültek az utcák.

3 Galéria: Zavargások Amerikában Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary

Trump gyűlölködés helyett most megbékélésre szólította fel a tüntetőket. Floyd halála „az amerikaiakat horrorral, dühhel és fájdalommal töltötte el” – mondta a Kennedy Űrközpontban, a SpaceX fellölvése előtt beszélt szombaton. „Igazságszolgáltatásra van szükség, nem káoszra” – mondta, ismét leszögezve, hogy szerinte éppen az elhunyt férfi emlékét gyalázzák meg „a lázongók, a fosztogatók és az anarchisták”.

Határozottan ellenzem, hogy bárki visszaéljen ezzel a tragédiával, fosztogasson és raboljon, megtámadjon és fenyegessen másokat

– fogalmazott. Trump korábban arról beszélt, hogy az erőszakért szerinte a radikális baloldal a felelős, ugyanezt hangsúlyozta William Barr igazságügyi miniszter is, mondván a szélsőbaloldali és anarchista csoportok foglyul ejtették a tüntetéseket. Erre azonban egyelőre nem hoztak konkrét bizonyítékokat. Trump kutyákkal fenyegette azokat, akik behatolnának a Fehér Ház kertjébe, korábban pedig erőszakos választ helyezett kilátásba a fosztogatásokra. Demokrata párti ellenfelei szerint az elnök megszólalásaival szítja a faji konfliktust.

A Floyd nyakán addig térdeplő rendőrt, amíg a fekete férfi belehalt a fojtásba, letratóztatták, hétfőn lesz az első meghallgatása.

(Borítókép: Rohamrendőrök a Fehér Ház előtt. Fotó: Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images)