Több tízezer mecset nyitott újra Szaúd-Arábiában, Mekkába még nem lehet menni

Közel két hónap után május 31-én nyithattak ki újra Szaúd-Arábia mecsetei, Mekka viszont továbbra sem látogatható, írja a New York Times.

Szaúd-Arábia mecsetei két hónapja zártak be, az országban a ramadan idején is arra kérték a hívőket, hogy a mecsetekben szokásos közösségi ima helyett otthonaikban imádkozzanak, az idei böjti időszakban a közös esti imák is elmaradtak. Május végén a mecsetek újranyithattak, de csak szigorú, a járvány terjedésének megakadályozásához fontos irányelveket követve. A zarándokok elől február óta elzárt Mekka viszont továbbra sem nyílt még meg a látogatók előtt.

Az iszlám ügyek minisztériuma szerint több nyelven is értesítették több millió szöveges üzenetben az embereket a nyilvános ima új szabályairól. Ennek részei például a két méternyi távolság tartása, ima alatt az arcmaszk viselése és a kézfogások, ölelések kerülése. A mecsetekbe 15 év alatti gyermekek nem mehetnek be, az időseket és a krónikus betegségben szenvedőket arra kérik, otthon imádkozzanak.

Szaúd-Arábia mellett Jeruzsálem is megnyitott, az al-Aksza-mecsetnél, az iszlám harmadik legszentebb helyén például őrök várták a látogatókat maszkban. A belépők testhőmérsékletét leellenőrizték, csak azután léphettek be imádkozni.

(Borítókép: A nyilvánosság elől elzárt Mekka. Fotó: Anadolu Agency / Getty Images)