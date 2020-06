Trump a kormányzóknak: Gyengék vagytok, így át fognak gázolni rajtatok

Donald Trump amerikai elnök hétfőn egy videós konferenciahíváson azt mondta az államok kormányzóinak, hogy az elmúlt napok erőszakos zavargásai azért harapózhattak el, mert gyengék, és egyúttal agresszívabb fellépésre buzdította őket – írja a CBS News a kiszivárgott felvételek alapján.

Uralnotok kell a helyzetet, ha nem uraljátok, az időt vesztegetitek. Át fognak gázolni rajtatok. Úgy fogtok kinézni, mint egy rakás szerencsétlen. Uralnotok kell. [...] Ez [az erőszakos zavargások] számos alkalommal megtörtént már. És csak akkor sikeres, ha gyengék vagytok. És a legtöbben gyengék vagytok

– mondta Trump a Fehér Ház szituációs szobájából indított hívás során.

Az Egyesült Államokban a hatodik napja tartanak a tüntetések azután, hogy a fekete George Floyd egy igazoltatás során meghalt rendőri túlkapás miatt. Legalább 40 városban vonultak utcára az emberek, sok helyen az elmúlt három napban erőszakos zavargásba fordultak a tüntetések, 15 államban a Nemzeti Gárdát is bevetették a rend visszaállítására.

Trump megismételte azt is, hogy a radikális baloldaliakat okolja a történtekért. Ahogy korábban írtuk, az antifasista mozgalmat terrorcsoporttá is nyilvánítaná. A fosztogatókról azt mondta, a hatóságoknak mindegyikről videófelvételeik vannak, ezek alapján határozottabban fel kellene lépni ellenük. "Miért nem emeltek vádat ellenük? Minél keményebbek vagytok, minél szívósabbak, annál kevésbé valószínű, hogy ütést kaptok.

Az elnök arról is beszél, hogy a szintén zavargások sújtotta fővárosban, Washington DC-ben eddig is kontroll alatt voltak az események, de ezután még komolyabban be fognak keményíteni, több ezer emberrel fogják erősíteni a védelmet.

Arra is biztatta a kormányzókat, hogy fogadjanak el állami törvényeket a zászlóégetés betiltásáról, hozzátéve, hogy a szövetségi kormány támogatná az ilyen kezdeményezéseket. Az amerikai legfelsőbb bíróság azonban más véleményen van: 1989-ben megsemmisítettek egy texasi törvényt, megállapítva, hogy a tüntetőknek alkotmányos joguk a véleménynyilvánítás részeként zászlót égetni – jegyzi meg a CBS News.

Szombat óta nem mutatkozik

A CNN korábban arról írt, hogy Trump szövetségesei és tanácsadói között komoly vita van arról, hogyan érdemes reagálni az eseményekre. Néhány tanácsadó a lap szerint azt javasolja neki, hogy inkább higgadtan próbálja nyugtatgatni az embereket ahelyett, hogy harciasan nyilatkozgatna, míg mások arra buzdítják, ítélje el jobban a zavargásokat. A tüntetések kezdetekor Trump azzal fenyegetőzött, hogy ha fosztogatás kezdődik, lőni fognak a rendfenntartót. A tüntetőket gengsztereknek nevezte. Ezt a tweetjét a Twitter el is rejtette, mivel az erőszakot dicsőítette.

A videóhívásból úgy tűnik, Trump és csapata úgy döntött, továbbra is az erőszakos tüntetésekre és a rend visszaállítására összpontosít a kommunikációjában, nem a rendőri brutalitásokra és azok esetleges rasszista motivációira, amelyek az erőszakos tüntetéseket – és a szintén zajló békéseket is – ösztönözték. A CNN megjegyzni, hogy Trump kormányában kevés a fekete, a fekete közösségekkel sem kereste eddigi elnöksége alatt a kapcsolatot, és az Obama-éra rendőri demilitarizációs kezdeményezéseit is visszavágta a szigorúbb rend és fegyelem javára.

Az elnök nem mutatkozik nyilvánosan szombat óta, amikor Floridában reagált a történtekre. Azóta sajtóértesülések szerint rövid időt bunkerben is töltött, amikor a zavargások a Fehér Ház környékét is elérték.