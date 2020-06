Mégis a rendőr fojthatta meg George Floydot

A nyakát és a hátát ért nyomás miatt fulladt meg George Floyd a családja által megrendelt kórboncnoki jelentés szerint – írja az AP hírügynökség. Ez ellent mond az Amerika-szerte tüntetésekbe és erőszakos zavargásokba torkolló haláleset hivatalos forgatókönyvének.

Floyd azután halt meg múlt szombaton Minneapolisban, hogy egy helyi rendőr perceken át a nyakára térdelve tartotta a földön, figyelmen kívül hagyva a fekete férfi többszöri segélykérését. A rendőr, Derek Chauvin ellen indított büntetőeljárás jegyzőkönyve szerint a hivatalos kórboncnoki jelentés a rendőri intézkedés hatásai mellett meglévő egészségügyi problémákat, illetve a Floyd szervezetében potenciálisan jelen lévő tudatmódosító szereket is említ, bár az utóbbiakat feltáró toxikológiai jelentés elkészülése hetekbe telhet. (A Floydra rendőrt hívó betelefonáló a telefonban azt mondta, a szerinte hamis pénzzel fizető férfi részeg volt.) Fulladásra vagy fojtogatásra utaló bizonyítékot azonban nem talált a jelentés.

A család által megbízott orvos azonban más eredményre jutott.

Megállapítása szerint a férfi nyakára gyakorolt nyomás elvágta az agyat a vérellátástól, a hátára nehezedő súly pedig megnehezítette a légzést. Az eredmények alapján a család ügyvédje a Chauvin elleni harmadfokú gyilkossági vád elsőfokúra változtatását kérte, illetve három további rendőr ellen kezdeményezett vádemelést.

Floyd családja azért rendelt saját vizsgálatot, mert nem bíztak a hivatalos jelentés elfogulatlanságában. A vizsgálatra Michael Badent és Allecia Wilsont kérték fel. Baden New York korábbi vezető kórboncnoka, aki már annak az Eric Garnernek a boncolásában is részt vett, aki 2014-ben halt meg New Yorkban, szintén rendőri intézkedés során, illetve ő végezte a szintén 2014-ben rendőrök által Fergusonban agyonlőtt Michael Brown független boncolását is.

"Nincs más egészségügyi probléma, amely okozhatta a halált, vagy hozzájárulhatott volna. A rendőrségnek az a hamis benyomása, hogy ha tudsz beszélni, kapsz levegőt. Ez nem igaz" – mondta a vizsgálat eredményéről Baden.

A Floyd halála nyomán kibontakozó tüntetések, majd az azokból kirobbant zavargások fejleményeit ebben a cikkben foglaltuk össze röviden.