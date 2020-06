Negyvenkét nap után engedtek el egy túszul ejtett belga gyereket

Túszejtők elengedtek egy tizenhárom éves fiút Belgiumban, akit negyvenkét napja hurcoltak el az otthonából, és azóta fogva tartottak – írja az MTI a belga rendőrség közleménye nyomán.

A hatóságok az egész ügyet hétfőn ismertették. Eszerint április 21-re virradóra maszkos, fegyveres bűnözők hatoltak be a kelet-belgiumi Genkben élő család otthonába, és elhurcolták a tizenhárom éves fiút. A túszejtők azóta többször is kapcsolatba léptek a családdal, és állítólag ötmillió euró váltságdíjat követeltek. Két alkalommal bizonyítékot is küldtek arról, hogy a fiú életben van. A tájékoztatás szerint a gyerek május 31-én este egészségesen szabadult ki.

Intenzív nyomozás után a rendőrség hét gyanúsítottat vett őrizetbe. Nyolc házkutatást tartottak Limburg tartományban, négy továbbit pedig Antwerpenben. A nyomozók és az ügyészek holland, francia és amerikai partnerszervekkel dolgoztak együtt. Ugyanakkor a hatóságok nem nyilatkoztak az ügy hátteréről, és arról sem tettek említést, hogy fizettek-e váltságdíjat.

Az RTBF helyi tévé úgy tudja, hogy a követelt összeg egy részét megfizették a túszejtőknek. A gyerek családja ismert arról, hogy kapcsolatban áll a kábítószer-bűnözéssel, de az RTBF szerint egyelőre nem biztos, hogy az ügynek köze lenne ehhez.